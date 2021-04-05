Цены на подержанные авто резко выросли

Сервис «Авто.ру» сравнил цены на новые машины в 2017 году и те же авто, продающиеся сейчас на вторичном рынке, и обнаружил, что некоторые подержанные автомобили сейчас стоят дороже, чем когда были новыми.

Заместитель генерального директора дилера «Автодом» Владислав Хайновский назвал одной из причин изменение подхода дилеров к продажам. В 2017-м они фокусировались на выполнении планов продаж импортеров и получении бонусов, что приводило к тому, что продажи были низкомаржинальными или и вовсе с нулевой прибылью. В 2020-м в результате роста курсов валют, повышения налога на добавленную стоимость и ставки утилизационного сбора эта практика ушла в прошлое.