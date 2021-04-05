Цены на подержанные авто резко выросли

Сервис «Авто.ру» сравнил цены на новые машины в 2017 году и те же авто, продающиеся сейчас на вторичном рынке, и обнаружил, что некоторые подержанные автомобили сейчас стоят дороже, чем когда были новыми.
Например, сейчас «Хонда CR-V» 2017 года в среднем на 1% дороже, чем новая пять лет назад, «Киа Пиканто» — на 6%, «Хендай Крета», «Ниссан Джук» и «Мини Купер» — на 2%, «Рено Сандеро», «Тойота Хайлюкс» и «Лэнд Крузер Прадо» — на 4%, «Мазда CX-5» — на 5%.
Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков объяснил это главным образом ростом стоимости новых автомобилей на 25-40% за два-три последних года.
Заместитель генерального директора дилера «Автодом» Владислав Хайновский назвал одной из причин изменение подхода дилеров к продажам. В 2017-м они фокусировались на выполнении планов продаж импортеров и получении бонусов, что приводило к тому, что продажи были низкомаржинальными или и вовсе с нулевой прибылью. В 2020-м в результате роста курсов валют, повышения налога на добавленную стоимость и ставки утилизационного сбора эта практика ушла в прошлое.
«Дополнительное влияние оказали отложенный спрос и закрытие границ — люди тратили деньги внутри страны, в том числе на покупку автомобилей», — добавил Хайновский.