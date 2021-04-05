В Москве изменились тарифы на парковки

С сегодняшнего дня на 193 московских улицах поменялась стоимость парковки, а также появились новые платные участки. Об этом говорится в сообщении Департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, стоимость парковки зависит от загруженности.

«Если платная парковка занята все время более чем на 90% – значит стоимость надо изменить, а если она пустует – цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно», - подчеркивается в сообщении.

В частности, снизилась стоимость парковки на Средней Переяславской улице, Дербеневской набережной и во 2-м и 4-м Самотечных переулках.

Однако на тех улицах, где загрузка достигает 96%, будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час – в ночное.

В Дептрансе заверили, что тарифы изменятся всего на 10%, а «эффект ощутит весь город».

«Парковки только для жителей появились на самых загруженных улицах, чтобы всем владельцам парковочных разрешений было проще найти место рядом с домом даже в часы пик. Таких парковок теперь более 500, а до конца года станет 1000», - отмечается в сообщении в Telegram-канале Дептранса Москвы.

«Рамблер» писал, что ранее парковочную политику московских властей , в том числе введение в столице новых тарифов с 5 апреля, раскритиковали как православные, так и мусульмане. Представители духовенства опасаются, что новые тарифы заставят прихожан отказаться от посещения храмов в центре Москвы.