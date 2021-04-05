В Москве изменились тарифы на парковки

«Если платная парковка занята все время более чем на 90% – значит стоимость надо изменить, а если она пустует – цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно», - подчеркивается в сообщении.
«Парковки только для жителей появились на самых загруженных улицах, чтобы всем владельцам парковочных разрешений было проще найти место рядом с домом даже в часы пик. Таких парковок теперь более 500, а до конца года станет 1000», - отмечается в сообщении в Telegram-канале Дептранса Москвы.