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Потерпевшие подали иски на 16,6 млрд рублей к экс-сотруднику ФСБ Черкалину

BFM.RUиещё 4
8 часов назад
Потерпевшие подали иски на сумму более 16,6 млрд рублей к бывшему сотруднику ФСБ Кириллу Черкалину, в рамках дела которого изъяли наличность на общую сумму 12 млрд рублей. Как сообщает корреспондент Business FM, совладельцы компании «Юрпромконсалтинг» Сергей Гляделкин и Игорь Ткач заявили иски на сумму 8 млрд 327 млн 268 тысяч рублей каждый. На заседании Московского гарнизонного военного суда (МГВС) они пояснили, что это причиненный подсудимым ущерб, «включая убытки», согласно результатам приобщенной ими экспертизы.
Ранее в ходе следствия Ткач предъявил к Черкалину иск на 318 млн рублей, а Гляделкин — на сумму «менее 1 млрд 200 млн рублей». Потерпевшие в суде сказали, что увеличили суммы исков.
Черкалин на заседании заявил, что ранее имел звание подполковника ФСБ и был уволен в мае 2019 года «в связи с окончанием допуска с гостайне». Его обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 850 тысяч долларов, а также в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму не мнее 637 млн рублей. МГВС 5 апреля начал рассматривать дело Черкалина в особом порядке, он признал вину.
Автоновости,Кирилл Черкалин,Сергей Гляделкин,Игорь Ткач,ФСБ,
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