Потерпевшие подали иски на 16,6 млрд рублей к экс-сотруднику ФСБ Черкалину

Потерпевшие подали иски на сумму более 16,6 млрд рублей к бывшему сотруднику ФСБ Кириллу Черкалину
, в рамках дела которого изъяли наличность на общую сумму 12 млрд рублей. Как сообщает корреспондент Business FM, совладельцы компании «Юрпромконсалтинг» Сергей Гляделкин и Игорь Ткач заявили иски на сумму 8 млрд 327 млн 268 тысяч рублей каждый. На заседании Московского гарнизонного военного суда (МГВС) они пояснили, что это причиненный подсудимым ущерб, «включая убытки», с
огласно резул
ьтатам приобщенной ими экспертизы.