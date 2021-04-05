Потерпевшие подали иски на 16,6 млрд рублей к экс-сотруднику ФСБ Черкалину

Ранее в ходе следствия Ткач предъявил к Черкалину иск на 318 млн рублей, а Гляделкин — на сумму «менее 1 млрд 200 млн рублей». Потерпевшие в суде сказали, что увеличили суммы исков.

Черкалин на заседании заявил, что ранее имел звание подполковника ФСБ и был уволен в мае 2019 года «в связи с окончанием допуска с гостайне». Его обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 850 тысяч долларов, а также в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму не мнее 637 млн рублей. МГВС 5 апреля начал рассматривать дело Черкалина в особом порядке, он признал вину.