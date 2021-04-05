Названы причины поменять моторное масло весной

Старение моторного масла, снижение его уровня, ухудшение характеристик и его маловязкость — причины поменять масло весной. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил автоэксперт Михаил Колодочкин.

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Зимой масло стареет ускоренными темпами, потому что его щелочное число падает из-за попадания в картер большого числа частиц несгоревшего топлива в результате того, что зимой двигатель работает дольше и с большей нагрузкой, чем в теплое время года.

Также характеристики масла ухудшает попадающий в него водяной конденсат и постоянный контакт со сплавами различных металлов в двигателе.

Из-за зимних холодов уплотнения теряют эластичность, в результате чего возникают масляные утечки. Наконец, зимой в теплое время года стоит переходить на более вязкие масла.