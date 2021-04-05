Названы причины поменять моторное масло весной

Старение моторного масла, снижение его уровня, ухудшение характеристик и его маловязкость — причины поменять масло весной. Об этом, как сообщает
РИА Новости, заявил автоэксперт Михаил Колодочкин.
Зимой масло стареет ускоренными темпами, потому что его щелочное число падает из-за попадания в картер большого числа частиц несгоревшего топлива в результате того, что зимой двигатель работает дольше и с большей нагрузкой, чем в теплое время года.
Также характеристики масла ухудшает попадающий в него водяной конденсат и постоянный контакт со сплавами различных металлов в двигателе.
Из-за зимних холодов уплотнения теряют эластичность, в результате чего возникают масляные утечки. Наконец, зимой в теплое время года стоит переходить на более вязкие масла.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве водителям пока не следует менять резину, потому что в ближайшее время по утрам температура воздуха будет составлять около нуля, в результате чего будет образовываться гололедица. Он спрогнозировал, что автовладельцы смогут поменять резину в середине второй пятидневки апреля.