«Мазда CX-30» подорожала в России

Мониторинг рекомендованных розничных цен на новые автомобили без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций показал, что кроссовер стал дороже во всех комплектациях.
Версия Drive подорожала на 0,9% или 15 тысяч и теперь стоит 1,665 миллиона. Active FWD отныне стоит 1,922 миллиона (+0,9% или 18 тысяч), Active 4WD — 2,022 миллиона (+0,9% или 18 тысяч), Supreme FWD — 2,072 миллиона (+1,2% или 24 тысячи), Supreme 4WD — 2,178 миллиона (+1,1% или 24 тысячи).
Ранее, как сообщал «Рамблер», сервис «Авто.ру» сравнил цены на новые машины в 2017 году и те же авто, продающиеся сейчас на вторичном рынке, и обнаружил, что сейчас «Мазда CX-5» 2017 года в среднем на 5% дороже, чем новая пять лет назад. Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков
объяснил это главным образом ростом стоимости новых автомобилей на 25-40% за два-три последних года.