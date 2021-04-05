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«Мазда CX-30» подорожала в России

Артём Кульша
1 час назад
Автомобиль «Мазда CX-30» подорожал на 15-24 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Цена Авто».
«Мазда CX-30» подорожала в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мониторинг рекомендованных розничных цен на новые автомобили без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций показал, что кроссовер стал дороже во всех комплектациях.
Версия Drive подорожала на 0,9% или 15 тысяч и теперь стоит 1,665 миллиона. Active FWD отныне стоит 1,922 миллиона (+0,9% или 18 тысяч), Active 4WD — 2,022 миллиона (+0,9% или 18 тысяч), Supreme FWD — 2,072 миллиона (+1,2% или 24 тысячи), Supreme 4WD — 2,178 миллиона (+1,1% или 24 тысячи).
Стоимость остальных моделей «Мазды» (СХ-5, СХ-9 и «Мазда 6») не изменилась. В 2021 году «Мазда CX-30» дорожает уже во второй раз. Ранее она стала дороже на 30-45 тысячи в зависимости от комплектации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сервис «Авто.ру» сравнил цены на новые машины в 2017 году и те же авто, продающиеся сейчас на вторичном рынке, и обнаружил, что сейчас «Мазда CX-5» 2017 года в среднем на 5% дороже, чем новая пять лет назад. Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков объяснил это главным образом ростом стоимости новых автомобилей на 25-40% за два-три последних года.
Автоновости,Бортжурнал,Mazda,Сергей Целиков,
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