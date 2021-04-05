Кабмин внес в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде

Согласно приведенной разработчиками статистике, "за 2016 год дознавателями органов внутренних дел
расследованы уголовные дела о 84 965 преступлениях, предусмотренных статьей 264.1 УК, из них по 84 183 уголовные дела направлены в суд, за 2017 год - 79 783 и 78 980, за 2018 год - 73 115 и 72 149, за 2019 год - 65 967 и 64 919, за 2020 год - 66 301 и 65 195 соответственно". "Приведенные цифры свидетельствуют, что количество таких уголовно наказуемых деяний сохраняется на высоком уровне", - констатируют в кабмине.