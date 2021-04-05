Кабмин внес в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде. Текст размещен в думской электронной базе.

Изменения предложено внести в статью 264.1 УК РФ. Ее действующая редакция, в частности, предусматривает штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от одного до двух лет за управление автомобилем или другим механическим транспортом лицом, находящимся в нетрезвом виде и ранее уже подвергнутым за аналогичное нарушение административному наказанию, либо же отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования или же имевшим судимость по статье о ДТП, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем тяжкий вред здоровью или гибель людей.

Разработчики предлагают установить более жесткие санкции для пьяных водителей, которые ранее были судимы по статье за нетрезвое вождение, повлекшее тяжкие последствия. Статью 264.1 предложено дополнить частью, согласно которой управление такими лицами машиной в нетрезвом виде будет наказываться, в частности, штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

"Актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение", - говорится в пояснительной записке.

Согласно приведенной разработчиками статистике, "за 2016 год дознавателями органов внутренних дел расследованы уголовные дела о 84 965 преступлениях, предусмотренных статьей 264.1 УК, из них по 84 183 уголовные дела направлены в суд, за 2017 год - 79 783 и 78 980, за 2018 год - 73 115 и 72 149, за 2019 год - 65 967 и 64 919, за 2020 год - 66 301 и 65 195 соответственно". "Приведенные цифры свидетельствуют, что количество таких уголовно наказуемых деяний сохраняется на высоком уровне", - констатируют в кабмине.