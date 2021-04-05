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В России протестируют новые дорожные знаки и выпишут новые штрафы

Мария Иванова
3 часа назад
На российских дорогах появятся электронные дорожные знаки переменной информации, которые обяжут водителей ограничивать скорость в непогоду. Об этом рассказал портал Autonews.
В России протестируют новые дорожные знаки и выпишут новые штрафы
Фото: РамблерРамблер
Сейчас водителям только рекомендуют снижать скорость - с помощью стационарных знаков, на которых добавлены таблички с изображением грозовых туч. В компании «Технологии распознавания» предложили ввести электронные знаки «Ограничение максимальной скорости» и автоматический контроль за соблюдением их требований.
Работать новые знаки будут так: над дорогой появятся электронные табло, которые позволят менять ограничения скорости. Если погода хорошая, на табло будет указана скорость в 110 километров в час. В непогоду значение снизят, к примеру, до 90 километров в час. Требование таких знаков станет обязательным, а не рекомендательным: если его нарушить, придет штраф.
Фиксировать нарушения планируют с помощью сразу трех дорожных камер. Первые две - для контроля момента, когда машина подъезжает к арке с информационным табло. На снимок попадет не только изображение автомобиля и его госномер, но и сам знак переменной информации.
Инициативу раскритиковал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
«Это просто ужас. Это принесет просто миллиарды штрафов. Едешь ты по МКАД - тут бац, 70, потом 100, потом 60. < > Любой человек, который ездил по зимним дорогам, прекрасно понимает, что в снегопад нужно ехать медленнее», - заявил Шкуматов, подчеркнув, что водители способны разобраться в ситуации самостоятельно.
Как писал «Рамблер», ранее автор блога krakatau на портале Drive2 рассказал, как его оштрафовали за серый ремень, который дорожная камера не смогла разглядеть на серой куртке.
Krakatau заверил, что был пристегнут и показал фото, на котором для повышения контрастности ремень окрашен в розовый цвет вместе с его курткой.
Он отметил, что пока направил обращение в ГИБДД. В комментариях другой автомобилист рассказал, что его оштрафовали, так как ремень был незаметен на куртке болотного цвета.
Автоновости,Петр Шкуматов,ГИБДД,
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