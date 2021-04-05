В России протестируют новые дорожные знаки и выпишут новые штрафы

На российских дорогах появятся электронные дорожные знаки переменной информации, которые обяжут водителей ограничивать скорость в непогоду. Об этом рассказал портал Autonews.

Фото: Рамблер Рамблер

Сейчас водителям только рекомендуют снижать скорость - с помощью стационарных знаков, на которых добавлены таблички с изображением грозовых туч. В компании «Технологии распознавания» предложили ввести электронные знаки «Ограничение максимальной скорости» и автоматический контроль за соблюдением их требований.

Работать новые знаки будут так: над дорогой появятся электронные табло, которые позволят менять ограничения скорости. Если погода хорошая, на табло будет указана скорость в 110 километров в час. В непогоду значение снизят, к примеру, до 90 километров в час. Требование таких знаков станет обязательным, а не рекомендательным: если его нарушить, придет штраф.

Фиксировать нарушения планируют с помощью сразу трех дорожных камер. Первые две - для контроля момента, когда машина подъезжает к арке с информационным табло. На снимок попадет не только изображение автомобиля и его госномер, но и сам знак переменной информации.

«Это просто ужас. Это принесет просто миллиарды штрафов. Едешь ты по МКАД - тут бац, 70, потом 100, потом 60. < > Любой человек, который ездил по зимним дорогам, прекрасно понимает, что в снегопад нужно ехать медленнее», - заявил Шкуматов, подчеркнув, что водители способны разобраться в ситуации самостоятельно.

Как писал «Рамблер», ранее автор блога krakatau на портале Drive2 рассказал , как его оштрафовали за серый ремень, который дорожная камера не смогла разглядеть на серой куртке.

Krakatau заверил, что был пристегнут и показал фото, на котором для повышения контрастности ремень окрашен в розовый цвет вместе с его курткой.