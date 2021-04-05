Mitsubishi и Nissan подготовили премьеры для рынка РФ

В России должны вскоре появиться одновременно несколько новых компактных кроссов. Mitsubishi представила новую версию Outlander четвертой генерации. Авто увеличилось в размерах. Фары размещаются по углам на бампере.

Модель оснащается атмосферным 2,5-литровым силовым агрегатом, генерирующим 181 лошадиную силу. Вместе с ним функционирует восьмиступенчатый вариатор. Новая Outlander должна появиться на российском авторынке в конце года. Авто будет стоить 1 900 000 руб.

Ожидается также Nissan X-trail новой генерации. Авто получило двухэтажную оптику и массивную V-образную радиаторную решетку. Стоит отметить более спортивный и агрессивный дизайн машины.

Передняя часть похвастается двухцветными вариантами окраски кузова. Новинка оснащается новым экраном мультимедиа, камерами кругового обзора, а также прочими полезными устройствами.

Для модели предлагается единственный силовой агрегат. Речь идет о бензиновом 2,5-литровом "атмосфернике" на 181 лошадиную силу. Стоимость базовой комплектации составит до 2 000 000 руб.

Следующей новинкой является Changan в исполнении CS75Plus. Авто получило X-образную "морду" с узкими фарами, большие воздухозаборники и внушительную радиаторную решетку. Модель комплектуется 1,5-литровым турбомотором на 178 «лошадей», а также 2-литровой установкой на 233 лошадиные силы.