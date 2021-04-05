Продать дороже, чем купил: почему растут цены на подержанные авто

«Можно ли продать сейчас (подержанное авто) дороже, чем покупали? Да, абсолютно реально», - заявил он, подчеркнув, что касается это «качественных» автомобилей.
Мигаль отметил, что «спрос превышает предложение, соответственно растут цены».
Автоэксперт Владимир Ларин добавил, что связано это с ростом курсов валют и дефицитом машин.
Как писал «Рамблер», ранее глава Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук рассказал, что в конце 2020 года он продал свою Toyota Camry дороже, чем заплатил за нее в 2017-м, из-за инфляции.
По данным «Авто.ру», пятилетняя Kia Picanto сейчас стоит на шесть процентов дороже, чем при покупке в 2017-м, а стоимость пятилетней Mazda CX-5 оказалась на пять процентов выше.
Также Форманчук рассказал, что большинство марок уже дважды с начала года повысили цены. В частности, российский бестселлер Lada в январе подорожал на два процента и на столько же - в марте, а Nissan в январе - феврале поднял цены на все модели на 0,9–3,3 процента (20–90 тысяч рублей).
Форманчук отметил, что за прошлый год доллар вырос к рублю на 20 процентов и стоимость комплектующих для авто выросла.