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Продать дороже, чем купил: почему растут цены на подержанные авто

Мария Иванова
3 часа назад
Вице-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль рассказал, что многие авто с пробегом до трех лет сейчас стоят дороже, чем в момент покупки. Об этом сообщает «Ура.ру».
Продать дороже, чем купил: почему растут цены на подержанные авто
Фото: РамблерРамблер
«Можно ли продать сейчас (подержанное авто) дороже, чем покупали? Да, абсолютно реально», - заявил он, подчеркнув, что касается это «качественных» автомобилей.
Мигаль отметил, что «спрос превышает предложение, соответственно растут цены».
Автоэксперт Владимир Ларин добавил, что связано это с ростом курсов валют и дефицитом машин.
Как писал «Рамблер», ранее глава Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук рассказал, что в конце 2020 года он продал свою Toyota Camry дороже, чем заплатил за нее в 2017-м, из-за инфляции.
По данным «Авто.ру», пятилетняя Kia Picanto сейчас стоит на шесть процентов дороже, чем при покупке в 2017-м, а стоимость пятилетней Mazda CX-5 оказалась на пять процентов выше.
Также Форманчук рассказал, что большинство марок уже дважды с начала года повысили цены. В частности, российский бестселлер Lada в январе подорожал на два процента и на столько же - в марте, а Nissan в январе - феврале поднял цены на все модели на 0,9–3,3 процента (20–90 тысяч рублей).
Форманчук отметил, что за прошлый год доллар вырос к рублю на 20 процентов и стоимость комплектующих для авто выросла.
Автоновости,Kia Picanto,Toyota Camry,Mazda CX-5,Mazda,Nissan,Kia,Toyota,Lada,Владимир Ларин,Кирилл Форманчук,
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