Peugeot 308 получил несколько гибридных версий

Новое поколение Peugeot
308 изначально будет предлагаться с двумя подключаемыми гибридными силовыми агрегатами, помимо обычных бензиновых и дизельных двигателей, но Peugeot не останавливается на достигнутом.
Фактически, французский бренд, который сейчас является частью группы Stellantis, планирует выпуск мягких гибридов (MHEV) и аккумуляторно-электрической трансмиссии для своего нового автомобиля.
«Мы хотим предоставить заказчику возможность выбора, потому что рынок развивается очень быстро, но мы хотим иметь правильные ответы», - сказал Autocar руководитель отдела продукции Джером Михерон. «Мы запускаем новый 308 с бензиновым и дизельным двигателем, мы уже определились с дорожной картой, в которой мы запустим MHEV, а также у нас есть план предложения электромобилей для 308».
Построенный на платформе EMP2, которая используется в большом количестве автомобилей PSA, по слухам, автомобиль 308 с нулевым уровнем выбросов использует трансмиссию от электрических вариантов Peugeot Traveler, Citroen Spacetourer
и Opel
/ Vauxhall
Vivaro. Эти модели имеют крутящий момент в 136 л. с. и 260 Нм, аккумулятор на 50 кВт в стандартной комплектации и аккумулятор на 75 кВт в качестве опции.
Однако новый 308, вероятно, не получит версию PSE (Peugeot Sport Engineered), поскольку компания не считает ее жизнеспособной из-за низких норм продаж и выбросов.
Тем не менее, суббренд производительности скоро вырастет и включит еще одну модель, которая присоединится к подобным горячим 508. Майкерон не стал вдаваться в подробности, заявив, что «neo-performance приносит новые характеристики с очень низким уровнем выбросов CO2, а также нужный уровень удовольствия от вождения. Итак, это часть нашей стратегии, и мы оцениваем еще один продукт в PSE».