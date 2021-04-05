Peugeot 308 получил несколько гибридных версий

Тем не менее, суббренд производительности скоро вырастет и включит еще одну модель, которая присоединится к подобным горячим 508. Майкерон не стал вдаваться в подробности, заявив, что «neo-performance приносит новые характеристики с очень низким уровнем выбросов CO2, а также нужный уровень удовольствия от вождения. Итак, это часть нашей стратегии, и мы оцениваем еще один продукт в PSE».