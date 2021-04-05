«Денег нет!» В Госдуме поспорили с Мантуровым о спросе на авто

Ранее глава Минпромторга заявил ТАСС, что проблемы нехватки автомобилей в дилерских центрах не фиксируется, речь идет о повышенном спросе на определенные модели. Мантуров также заявил, что «очень хорошо, что потребление растет», значит «экономика восстанавливается». Между тем, Лысаков не разделяет радужного настроя министра промышленности и торговли. По его мнению, у большинства россиян сейчас просто нет денег средств на покупку автомобиля.