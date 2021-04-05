«Денег нет!» В Госдуме поспорили с Мантуровым о спросе на авто

«Дефицит возник из-за логистических проблем и из-за уменьшения эффективности работы автопроизводств, так как спад производства был достаточно серьезный всех звеньев производственного процесса. Этим можно объяснить уменьшение количества товарных единиц. Но с каждым месяцем дефицит будет уменьшаться, при этом о цене для потребителя коммерсанты и власть думают в последнюю очередь: их задача — в первую очередь получить наибольшую маржу. Цены растут под любыми разумными и неразумными объяснениями. Ожидать спада цен абсолютно не приходится», - сказал парламентарий.
«Последние исследования Росстата показывают, что у нас 20 млн людей живут за чертой бедности, им не хватает денег даже на еду. Только 25% россиян считают, что они живут в относительном достатке. Получается, что к этим 20 млн нищих надо прибавить еще 90 млн человек, которые живут от зарплаты до зарплаты. Поэтому у кого деньги есть, кто подкопил на машину, тот напряжется и возьмет ее. А большинству населения говорить о крупных покупках не приходится, тем более после того, как в течение года многие потеряли работу, зарплату, многие запасы просто были съедены. Может быть, даже те деньги, которые были отложены на крупные покупки, если не все их перевели на продукты, то пощипали значительно. Только небольшой процент населения может планировать покупку авто вне зависимости от ситуации, которая происходит в стране», — считает Лысаков.