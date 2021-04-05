Оборот с продажи новых SUV в России вырос

Лидером по доходности в сегменте SUV стал кроссовер Hyundai
Creta. Эта модель за первые два месяца 2021 года была продана в количестве 10 878 ед. и «заработала» 13,76 млрд рублей. С небольшим отставанием на втором месте в рейтинге сегмента SUV находится Toyota
RAV4. На продаже этих кроссоверов (всего 5680 ед.) за первые два месяца 2021 года авторитейлеры в РФ заработали 13,2 млрд рублей. С заметным отставанием третье место по доходности в сегменте SUV занимает Volkswagen
Tiguan. Объем продаж этой модели составил в отчетный период 4198 ед., а выручка достигла 8,8 млрд рублей. На четвертом месте в этом рейтинге находится Mazda CX-5
: 8,4 млрд рублей было выручено с продажи 3921 автомобиля этой модели. Замыкает топ-5 самых доходных SUV за отчетный период текущего года внедорожник KIA
Sportage. Всего было продано 3988 таких машин на сумму в 7,4 млрд рублей.