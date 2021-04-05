Оборот с продажи новых SUV в России вырос с января по февраль 2021 года с 109,6 до 126,6 млрд рублей соответственно, о чем стало известно из материалов «Автостат Инфо». На продаже таких машин за первые два месяца этого года авторитейлеры заработали 236,2 млрд рублей.