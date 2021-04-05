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Hyundai Creta «заработал» за два месяца почти 14 млрд рублей

"Автостат Инфо"
2 часа назад
Оборот с продажи новых SUV в России вырос с января по февраль 2021 года с 109,6 до 126,6 млрд рублей соответственно, о чем стало известно из материалов «Автостат Инфо». На продаже таких машин за первые два месяца этого года авторитейлеры заработали 236,2 млрд рублей.
Оборот с продажи новых SUV в России вырос
Фото: "Автостат Инфо""Автостат Инфо"
Лидером по доходности в сегменте SUV стал кроссовер Hyundai Creta. Эта модель за первые два месяца 2021 года была продана в количестве 10 878 ед. и «заработала» 13,76 млрд рублей. С небольшим отставанием на втором месте в рейтинге сегмента SUV находится Toyota RAV4. На продаже этих кроссоверов (всего 5680 ед.) за первые два месяца 2021 года авторитейлеры в РФ заработали 13,2 млрд рублей. С заметным отставанием третье место по доходности в сегменте SUV занимает Volkswagen Tiguan. Объем продаж этой модели составил в отчетный период 4198 ед., а выручка достигла 8,8 млрд рублей. На четвертом месте в этом рейтинге находится Mazda CX-5: 8,4 млрд рублей было выручено с продажи 3921 автомобиля этой модели. Замыкает топ-5 самых доходных SUV за отчетный период текущего года внедорожник KIA Sportage. Всего было продано 3988 таких машин на сумму в 7,4 млрд рублей.
«Десятку» моделей, которые заработали наиболее значимые суммы в SUV-сегменте, дополнили также: Mercedes GLE-Класс — 7,4 млрд рублей (продано 1072 авто), Skoda Kodiaq — 6,6 млрд рублей (3148 ед.), Mercedes GLS-Класс — 6,46 млрд рублей (608 ед.), BMW X6 — 6,4 млрд рублей (964 авто) и Toyota Land Cruiser — 6,1 млрд рублей (1919 машин).
Ранее «Автостат Инфо» сообщал, что за отчетные два месяца текущего года в SUV- сегменте объем продаж автомобилей составил 106 241 ед. Это почти соответствует прошлогоднему результату — 106 308 авто.
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