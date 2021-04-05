Tesla направила основную долю поставок в Китай

Аналитики отмечают, что компания Tesla сообщила о производстве и поставках в первом квартале, что опережает ожидания. Большее количество поставок было направлено на Китай.

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Автопроизводитель Tesla поделился информацией о выпуске и поставках транспортных средств за первый квартал и опередил установленные графики аналитиков. Известно, что в этот раз большую долю по поставкам занимает рынок Китая. Это можно объяснить только тем, что доставлять автомобили в Китай намного проще и быстрее.

Кроме того, переход на рынок Китая может принести пользу валовой марже и сможет компенсировать давление инфляции на затраты, которые направлены на временные издержки.