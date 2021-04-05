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Tesla направила основную долю поставок на Китай

Car.ru
1 час назад
Аналитики отмечают, что компания Tesla сообщила о производстве и поставках в первом квартале, что опережает ожидания. Большее количество поставок было направлено на Китай.
Tesla направила основную долю поставок в Китай
Фото: ReutersReuters
Автопроизводитель Tesla поделился информацией о выпуске и поставках транспортных средств за первый квартал и опередил установленные графики аналитиков. Известно, что в этот раз большую долю по поставкам занимает рынок Китая. Это можно объяснить только тем, что доставлять автомобили в Китай намного проще и быстрее.
Кроме того, переход на рынок Китая может принести пользу валовой марже и сможет компенсировать давление инфляции на затраты, которые направлены на временные издержки.
Аналитики полагают, что производитель укажет на низкие продажи Model S и Model X, чтобы подчеркнуть высокий спрос на премиум-сегмент. Однако, обновление внешнего вида этих моделей поможет вернуть продажи на рынке. В этот раз акции будут торговаться на большем объеме поставок.
Автоновости,Tesla,
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