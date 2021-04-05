SsangYong Rexton Sports получил более агрессивный вид

Для модели предложили новую огромную радиаторную решётку с горизонтальными полосками серебристого оттенка. Авто выглядит более «брутально» благодаря черным пластиковым накладкам на колесных арках. Производитель предусмотрел также подножки в авто. Узкие противотуманки заменили светодиодными вертикальными блоками. Фары остались прежними.