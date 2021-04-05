SsangYong Rexton Sports получил более агрессивный вид

Для модели предложили новую огромную радиаторную решётку с горизонтальными полосками серебристого оттенка. Авто выглядит более «брутально» благодаря черным пластиковым накладкам на колесных арках. Производитель предусмотрел также подножки в авто. Узкие противотуманки заменили светодиодными вертикальными блоками. Фары остались прежними.
Грузовик получил 17/18/20-дюймовые диски. Длина Rexton Sports составляет 5,095 м. Межосевое расстояние составляет 3,1 м. Размер дорожного просвета достигает 21,5 см. Ресталинговый внедорожник оснащается виртуальной «приборкой», 9,2 дюймовой мультимедиасистемой, шестью подушками безопасности, камерами кругового обзора.