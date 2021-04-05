200 маршрутов через год ликвидируют в Петербурге

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подготовил проект изменений в документ планирования с маршрутами городского общественного транспорта. Документ должен вступить в силу уже в июле этого года.

Так, в городе будут закрыты 238 автобусных маршрутов, из которых 222 — коммерческие. В то же время в Санкт-Петербурге появится 100 новых автобусных маршрутов и два троллейбусных, где будут действовать все льготы и карта «Подорожник». Помимо этого, останется 451 действующий маршрут.

К июлю 2021 года в Санкт-Петербурге отменят маршруты под номерами К1-К4 Мега, К-83 до Девяткина, К-99 до Бугров, К-118 и многие другие. Реформировать их планировали еще в 2019 году, но воплотить планы помешал режим самоизоляции.