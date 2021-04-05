Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Почта

Более 200 маршрутов через год ликвидируют в Петербурге

Car.ru
59 минут назад
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подготовил проект изменений в документ планирования с маршрутами городского общественного транспорта. Документ должен вступить в силу уже в июле этого года.
200 маршрутов через год ликвидируют в Петербурге
Фото: Car.ruCar.ru
Так, в городе будут закрыты 238 автобусных маршрутов, из которых 222 — коммерческие. В то же время в Санкт-Петербурге появится 100 новых автобусных маршрутов и два троллейбусных, где будут действовать все льготы и карта «Подорожник». Помимо этого, останется 451 действующий маршрут.
К июлю 2021 года в Санкт-Петербурге отменят маршруты под номерами К1-К4 Мега, К-83 до Девяткина, К-99 до Бугров, К-118 и многие другие. Реформировать их планировали еще в 2019 году, но воплотить планы помешал режим самоизоляции.
Все перевозчики должны будут перейти на единый социальный тариф, а количество маршрутов будет сокращено. Оставшиеся разыграют на аукционах с контрактами новой формы: все риски по недобору пассажиропотока и выручки возьмёт на себя бюджет, а подрядчик получит фиксированную оплату от города.
Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители