Обанкротившийся SsangYong подал признаки жизни

Марка SsangYong , как снегопад в апреле, обрушилась премьерой пикапов Rexton Sports и Rexton Khan, которые должны стать демонстрацией жизнеспособности компании перед новым инвестором. Или же точкой в её жизни.

Фото: SsangYong SsangYong

Rexton Sports и Khan созданы на прежнем шасси, но получили новую внешность, причём непохожую на внедорожник Rexton, представленный осенью 2020 года. Фронтальная часть щеголяет (или наводит ужас) огромной решёткой радиатора, а по бокам расположены "клыки" дневных ходовых огней.

В компании решили, что для грузовичка будет лишней виртуальная "приборка", которая теперь есть на Rexton SUV, поэтому здесь всё по классике - аналоговые шкалы. Мультимедиа же с экраном 9.2 дюйма получила новый софт и "дружит" со смартфонами на Android и iOS. Расширен список электронных ассистентов безопасности, которые предупреждают столкновения при различных сценариях на дороге и при выезде с парковки.

Sports и Khan отличаются длиной грузовой площадки, поэтому и габаритная длина у пикапов разная: 5.1 и 5.4 метра соответственно. Грузоподъёмность Rexton Sports - 400 кг, Khan может увезти на центнер больше. Также можно заказать версию с рессорной подвеской, которая позволяет принять на борт до 700 кг.

Пикапы оснащаются прежним дизелем 2.2 литра мощностью 187 л.с., который в зависимости от версии имеет разный крутящий момент: на Rexton Sports он составляет 400 Нм, на Rexton Khan - 420 Нм.

"Короткий" пикап доступен с МКП и 6-ступенчатым "автоматом" Aisin, Khan же предложен только с автоматической трансмиссией. Привод - задний или полный с раздаткой и блокировкой заднего дифференциала.

Rexton SUV, напомним, получил модернизированный дизельный мотор и новую коробку передач Hyundai

В конце прошлого года SsangYong подал в суд прошение о признании компании банкротом в связи с невозможностью возврата заёмных средств, однако всё может измениться. Как оказалось, корейским автопроизводителем, оказавшимся ненужным Mahindra, заинтересовался холдинг HAAH, у которого пока нет успешных проектов, а только провальные и только планы: компания хотела торговать в США китайскими Zotye, но не получилось, а теперь намерена вывести китайские Chery под брендами Vantas и T-Go.

Как бы то ни было, а SsangYong начала продажи обновлённых Rexton Sports и Rexton Khan по цене от 24 390 000 и 28 560 000 вон (1 656 000 и 1 939 000 рублей).