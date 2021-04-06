ОСАГО может подорожать на 60%

Страховщики, Центробанк Минфин обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО для такси. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, тарифы для автомобилей такси в итоге могут вырасти на 60 процентов.

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В страховых компаниях это требование объяснили тем, что уровень выплат по авариям такси превышает сборы по ОСАГО на 62 процента. Средняя частота ДТП в сегменте такси - 31 процент в год (для автомобилей физлиц - 4,3 процента).

«Треть из тех такси, что сейчас ездит по дорогам, по статистике, станет участником аварии», - подчеркнул один из источников газеты.

В Российском союзе автостраховщиков рассказали, что в некоторых автопарках вероятность аварии составляет сто процентов. В организации считают, что повышение тарифа ОСАГО заставило бы такие компании внимательнее относиться к отбору, обучению и контролю своих водителей.

Глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития такси Богдан Коношенко отметил, что ОСАГО для такси стоит уже в десять раз дороже полиса на такой же автомобиль физлица. По его словам, там, где частный водитель заплатит за страховку до четырех тысяч, таксист заплатит 40.

Коношенко считает, что повышение тарифов ОСАГО либо вернет на рынок «бомбил» и ударит по официальным перевозчикам, либо сделает поездки на такси значительно дороже.

Как сообщал «Рамблер», в прошлом августе вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. По новым правилам, тарифный коридор ОСАГО для владельцев легковушек расширили на десять процентов вверх и вниз, теперь он находится в границах от 2 471 и 5 436 рублей (раньше 2 746 - 4 942 рублей).

В рамках этого коридора страховые компании устанавливают тариф для разных регионов.