Названы способы определить пробег при покупке подержанного авто

При покупке подержанного автомобиля очень часто можно столкнуться со «скрученным» пробегом. Как распознать обман, разбиралась газета «Аргументы и факты».

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По данным издания, в России практически все машины возрастом более 15 лет имеют заниженный пробег, однако есть способы, помогающие определить, сколько километром реально прошел автомобиль.

Прежде всего, нужно помнить, что показатели пробега даже при вмешательстве не исчезает бесследно и хранятся в памяти электронного блока управления (ЭБУ) или в управляющей электронике различных систем. Получить информацию от них могут специальные сканеры. Они считывают данные со всех устройств. Такой анализ можно сделать, в том числе и в дилерском центре при диагностике машины.

На старых карбюраторных машинах нужно внимательно посмотреть на цифры механического прибора. В случае, если относительно друг друга они стоят неровно, то это может свидетельствовать об изменениях показателей одометра.

Экстерьер и интерьер машины также могут подсказать, верные ли данные на спидометре. Так, о пробеге более 100 тысяч километров говорят обилие сколов, трещин и других дефектов на кузове, а также пожелтевшие фары.

О пробеге свыше 50 тысяч километров говорит протертый до дыр коврик на водительском месте, а к 80 тысячам лоснится и блестит кожа на руле. Кожа на водительском сиденье вытягивается и топорщится складками примерно после 150 тысяч километров.

Если же проехать около 200 тысяч километров, то по краям педалей полностью сойдет резиновая накладка. Пробег более 250 тысяч километров можно распознать по заметным потертостям от щеток стеклоочистителей на лобовом стекле.