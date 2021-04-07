В Германии представлен обновлённый Jeep Compass

Американский бренд Jeep заявил еще в январе о выходе модернизированного кроссовера Compass для рынка Европы, но скрывал данные о машине перед покупателями. Теперь фирма разглашает всю информацию о новинке.

Фото: Jeep Jeep

Jeep Compass получил светодиодные фары, при этом, они более плоские, чем у оригинальной версии. Стал другим передний бампер, «противотуманки» немного приподняты и соединяются визуально пластиковой полосой черного цвета. Практически идентичная машина сейчас реализуется в Индии и КНР, но в компании отметили, что новый внедорожник «более европейский», а дверь багажника легко открывается, если провести ногой под бампером.

Внутреннее пространство Jeep Compass полностью изменилось по сравнению с прежней комплектацией. Стоит отметить полностью новую панель приборов с сенсорным дисплеем на 10,25 дюйма, мультимедиа Uconnect 5 с опциями AppCar Play и Android Play и 8,4- и 10,1-дюймовым дисплеем, под которым расположены физические клавиши. «Остров» климат-контроля тоже новый, а руль и центральный туннель выполнены в Jeep New Style.

Этот автомобиль американской марки стал первым в ее европейском ассортименте, который функционирует с полуавтоматом благодаря «умному» адаптивному круиз-контролю, опции распознавания дорожных знаков, велосипедистов, пешеходов и механизму срочного торможения.