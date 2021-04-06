Продажи легковушек и LCV снизились в первом квартале

В первом квартале 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились в России на 2,8% по сравнению с первым кварталом 2020-го. Об этом сообщает
ТАСС.
В Ассоциации европейского бизнеса подсчитали, что в январе-марте текущего года в стране было продано 387,3 тысячи легковушек и LCV. В марте 2021-го по сравнению с мартом 2020-го продажи снизились на 5,7% — до 148,7 тысячи машин.
«Покупательский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
При этом он спрогнозировал, что российский авторынок покажет рост в ближайшие месяцы за счет эффекта низкой базы.
В январе, как сообщал «Рамблер», Штэрцель рассказал, что в 2020-м продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,599 миллиона машин. Это ниже показателя 2019-го на 9,1%.
В октябре ряд дилеров рассказали о возникновении дефицита популярных автомобилей в России. Эксперты называют одной из главных причин этого снижение объемов производства и поставок машин в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В марте в ассоциации «Российские автомобильные дилеры»
сообщили, что пока дефицит сохраняется, но уже идет на спад.