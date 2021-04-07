Mercedes-Benz во второй раз обновил седан CLS

Изменен и дизайн колесных дисков (диаметр — 19 либо 20 дюймов). В заднем бампере появилась вставка «под диффузор», а в палитре цветов — новый синий «металлик». Салон обновленного CLS украшает иной руль с оплёткой из кожи «Наппа» и с датчиками хвата для работы активных систем безопасности, плюс для седана предложены новые варианты декора: деревянный шпон орешника с открытыми порами и двухцветная кожаная обивка сидений. Вдобавок обновлен каталог программы персонализации Mercedes-Benz designo: в нем появились новые лакокрасочные покрытия и пять цветовых комбинаций салона с отделкой «Наппой».