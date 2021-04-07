Mercedes-Benz во второй раз обновил седан CLS

Рестайлинговый CLS проще всего отличить по новой решетке радиатора, узор которой составлен из множества маленьких трехлучевых звездочек, основанных на раннем логотипе Daimler-Motoren-Gesellschaft. Такой же паттерн украшает камуфляж электрокара EQS
и некоторые элементы декора его салона. Кроме того, здесь другие бамперы, причем у начальной версии с пакетом Avantgarde и варианта AMG Line они различаются. В последнем случае это будет фирменный A-wing с черными глянцевыми вставками и боковыми завихрителями.