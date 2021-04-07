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Mercedes-Benz во второй раз обновил седан CLS

Motor.ruиещё 2
1 час назад
Четырехдверка Mercedes-Benz CLS третьего поколения, представленная в 2018 году, пережила вторую по счету модернизацию. Но если в первый раз изменения затронули мультимедиа и список ассистирующих систем, то сейчас седану перетряхнули гамму двигателей и в какой-то мере подправили внешность.
Mercedes-Benz во второй раз обновил седан CLS
Фото: Mercedes-Benz CLS и Mercedes-AMG CLS 53 © Mercedes-BenzMercedes-Benz CLS и Mercedes-AMG CLS 53 © Mercedes-Benz
Рестайлинговый CLS проще всего отличить по новой решетке радиатора, узор которой составлен из множества маленьких трехлучевых звездочек, основанных на раннем логотипе Daimler-Motoren-Gesellschaft. Такой же паттерн украшает камуфляж электрокара EQS и некоторые элементы декора его салона. Кроме того, здесь другие бамперы, причем у начальной версии с пакетом Avantgarde и варианта AMG Line они различаются. В последнем случае это будет фирменный A-wing с черными глянцевыми вставками и боковыми завихрителями.
Изменен и дизайн колесных дисков (диаметр — 19 либо 20 дюймов). В заднем бампере появилась вставка «под диффузор», а в палитре цветов — новый синий «металлик». Салон обновленного CLS украшает иной руль с оплёткой из кожи «Наппа» и с датчиками хвата для работы активных систем безопасности, плюс для седана предложены новые варианты декора: деревянный шпон орешника с открытыми порами и двухцветная кожаная обивка сидений. Вдобавок обновлен каталог программы персонализации Mercedes-Benz designo: в нем появились новые лакокрасочные покрытия и пять цветовых комбинаций салона с отделкой «Наппой».
В моторную гамму CLS добавлен модернизированный четырехцилиндровый дизель OM 654 M с 48-вольтовым стартер-генератором (ISG), как у нового C-Class. Двухлитровый агрегат оборудован двумя турбокомпрессорами с изменяемой геометрией, впрыском под давлением 2700 бар (было 2500) и стальными поршнями с заполненным натрием охлаждающим каналом. В итоге отдача мотора на версии CLS 300 d 4Matic составляет 265 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента против 245 сил и 500 Нм у предшественника. В гамме также сохранились варианты CLS 220 d и CLS 400 d 4Matic и бензиновые CLS 350 и CLS 450 4Matic, половина из которых — это «умеренные» гибриды.
Но на вершине по-прежнему находится Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ с рядной «турбошестеркой» 3.0 и автоматом AMG Speedshift TCT 9G. Такой седан разгоняется до ста за 4,5 секунды, а его «максималка» составляет 250, а с пакетом AMG Driver’s Package — 270 километров в час. Версию CLS 53 отличает решетка радиатора с вертикальными планками, внешний декор и материалы отделки салона. Также для модели предусмотрены два стайлинг-пакета: AMG Night Package с чернёными элементами и AMG Exterior II Carbon Package с деталями из углепластика.
Продажи обновленного Mercedes-Benz CLS в Европе и в России начнутся одновременно — уже в июле этого года. Цены пока неизвестны. Сейчас самый доступный дореформенный седан с бензиновым двигателем у нас стоит 6,35 миллиона рублей, дизельный CLS 350d 4Matic Sport, от которого после рестайлинга решено отказаться, — 6,69 миллиона рублей.
Автоновости,Mercedes-Benz,
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