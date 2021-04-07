Что делать если в лоб летит автомобиль?

Издание подчеркивает, что нужно идти на максимальное снижение скорости - вплоть до полной остановки.

С помощью поворотников водитель обязан указать, какой маневр он использует, чтобы уйти от столкновения. Благодаря этому второй автомобилист не направит свою машину в ту же сторону.