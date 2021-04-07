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Что делать если в лоб летит автомобиль?

Мария Иванова
2 часа назад
Портал Car.ru напомнил, как нужно действовать в случае, когда вашему автомобилю грозит столкновение с выехавшим на встречку водителем. В первую очередь в такой ситуации необходимо снизить скорость.
Что делать если в лоб летит автомобиль?
Фото: ТАССТАСС
Издание подчеркивает, что нужно идти на максимальное снижение скорости - вплоть до полной остановки.
С помощью поворотников водитель обязан указать, какой маневр он использует, чтобы уйти от столкновения. Благодаря этому второй автомобилист не направит свою машину в ту же сторону.
«Вас не смогут обвинить в неправильных действиях (такое тоже возможно). А значит отвечать за последствия ДТП будет только тот водитель, который нарушил правила», - подчеркнул портал.
Как писал «Рамблер», ранее автоэксперты посоветовали водителям чаще мыть автомобили, чтобы избежать аварии.
«АвтоВзгляд» рассказал, что редкие визиты на автомойку в первую очередь чреваты преждевременным появлением коррозии: вредные вещества и реагенты оседают на кузове, постепенно повреждая его. Кроме того, грязная машина станет менее заметной для окружающих и сможет спровоцировать ДТП.
Автоновости,АвтоВзгляд,
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