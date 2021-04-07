Skoda запустила сервис подписки на автомобили в России

Чешская марка запускает сервис подписки Skoda Smart Drive совместно с оператором каршеринга BelkaCar. Новая программа доступна для жителей Москвы, которые смогут эксплуатировать автомобили на всей территории России. Срок долгосрочной аренды составит 12 месяцев. В рамках подписки пользователь получит новый автомобиль, застрахованный по ОСАГО И КАСКО без франшизы. Кроме того, в ежемесячную стоимость включен транспортный налог, комплект зимней резины, сезонное техобслуживание, а также доставка машины в удобное для клиента место и помощь на дорогах.
На первом этапе взять по подписке можно будет полноприводные кроссоверы Karoq и Kodiaq в комплектации Ambition. Автомобили оборудованы 1.4-литровыми двигателями TSI мощностью 150 лошадиных сил, которые сочетаются с 6-ступенчатым «роботом» DSG. Стоимость ежемесячной эксплуатации Skoda Karoq
составит 45 500 рублей. Оформить подписку на модель Kodiaq можно за 65 000 в месяц. В будущем чешская марка планирует ввести более краткосрочные тарифы, а также расширить модельный ряд.