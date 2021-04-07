Skoda запустила сервис подписки на автомобили в России

Чешская марка запускает сервис подписки Skoda Smart Drive совместно с оператором каршеринга BelkaCar. Новая программа доступна для жителей Москвы, которые смогут эксплуатировать автомобили на всей территории России. Срок долгосрочной аренды составит 12 месяцев. В рамках подписки пользователь получит новый автомобиль, застрахованный по ОСАГО И КАСКО без франшизы. Кроме того, в ежемесячную стоимость включен транспортный налог, комплект зимней резины, сезонное техобслуживание, а также доставка машины в удобное для клиента место и помощь на дорогах.