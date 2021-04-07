Geely подняла цены на свои бестселлеры в России

Компания Geely
переписала рублевые ценники двух своих моделей – кроссоверов Atlas и Coolray, сообщает «Цена Авто». Бестселлеры китайской марки дорожают уже второй раз с начала весны, но на этот раз повышение цен оказалось менее заметным и не затронуло Emgrand X7, являющийся третьим по популярности на российском рынке.
Кроссовер Atlas в апреле стал дороже во всех комплектациях на 15 тысяч рублей, что эквивалентно 0,8-1,1 процента от прежней цены. Таким образом, стоимость китайского вседорожника в России теперь варьируется от 1 359 990 до 1 889 990 рублей.
Прибавка к цене у Coolray оказалась чуть больше и составила 20 тысяч рублей – так же во всех доступных исполнениях. Стоимость кроссовера, ценник которого вырос на 1,2-1,5 процента, теперь стартует с 1 319 990 и достигает 1 689 990 рублей.
Третий бестселлер Geely, Emgrand
X7, пока сохраняет прежнюю стоимость. То же касается кросс-хэтчбека GS и кросс-купе Tugella.
Предыдущее повышение цен на автомобили Geely в России было зафиксировано в начале марта
. Тогда на 25-60 тысяч рублей подорожали три модели, пользующиеся наибольшим спросом – Atlas, Coolray и Emgrand X7.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале нынешнего года Geely удалось продать в России 3490 машин. Это на 41,5 процента больше, чем за тот же период 2020 года, когда россияне приобрели 2466 автомобилей китайского производителя.