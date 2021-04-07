Geely подняла цены на свои бестселлеры в России

Компания Geely переписала рублевые ценники двух своих моделей – кроссоверов Atlas и Coolray, сообщает «Цена Авто». Бестселлеры китайской марки дорожают уже второй раз с начала весны, но на этот раз повышение цен оказалось менее заметным и не затронуло Emgrand X7, являющийся третьим по популярности на российском рынке.

Кроссовер Atlas в апреле стал дороже во всех комплектациях на 15 тысяч рублей, что эквивалентно 0,8-1,1 процента от прежней цены. Таким образом, стоимость китайского вседорожника в России теперь варьируется от 1 359 990 до 1 889 990 рублей.

Прибавка к цене у Coolray оказалась чуть больше и составила 20 тысяч рублей – так же во всех доступных исполнениях. Стоимость кроссовера, ценник которого вырос на 1,2-1,5 процента, теперь стартует с 1 319 990 и достигает 1 689 990 рублей.

Третий бестселлер Geely, Emgrand X7, пока сохраняет прежнюю стоимость. То же касается кросс-хэтчбека GS и кросс-купе Tugella.

Предыдущее повышение цен на автомобили Geely в России было зафиксировано в начале марта . Тогда на 25-60 тысяч рублей подорожали три модели, пользующиеся наибольшим спросом – Atlas, Coolray и Emgrand X7.