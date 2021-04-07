Электромобиль Xiaomi будет ориентирован на средний класс

6 апреля глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) провел прямой эфир с фанатами Xiaomi и назвал некоторые детали относительно будущего проекта электрокара. По словам руководителя корпорации, некоторые характеристики и стоимость автомобиля были выбраны с учетом пожелания китайских потребителей на основе голосования. Так, Цзюнь заявил, что первый серийный электрокар компании будет ориентирован на средний и высокий классы. Стоимость машины составит в диапазоне от 100 тысяч до 300 тысяч юаней (от 1,2 до 3,5 миллиона рублей по текущему курсу).