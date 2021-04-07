Власти Москвы утвердили майские ограничения для фур

Ранее "РГ" писала, что эти ограничения должны были вступить в силу с 5 апреля, однако затем дептранс решил дать перевозчикам дополнительное время. Власти намерены убрать грузовой транзит за пределы кольца, чтобы движение по МКАД стало безопаснее. Изменения не затронут тех, у кого уже оформлены пропуска. А вот тем, у кого их нет, придется переводить маршруты на "бетонные" кольца и ЦКАД. Перевод транзитных фур с МКАД на альтернативные трассы помог сделать движение быстрее и безопаснее. Интенсивность движения большегрузов на МКАД уже уменьшилась на 18 процентов, а средняя скорость движения увеличилась на 11 процентов. При этом на скорость доставки и цены на продукты новые правила не повлияли - для фур с пропусками ничего не изменилось. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта, было решено провести ряд обучающих семинаров для логистических служб. Несмотря на четкие формулировки правил, некоторые вопросы все равно оставались. Например, у многих компаний склады расположены внутри МКАД. Раньше компании планировали работу так, чтобы заезжать туда ночью. Теперь этого сделать не получится - придется оформлять пропуска.
Во время семинаров представители грузовых компаний задавали примерно одни и те же вопросы. Например, многих интересовал образец договора с партнерами, чтобы можно было оформить пропуск. Как отметили в дептрансе, типовой формы нет, а есть только требования к такому соглашению. В нем должны быть сведения о грузе, об адресах разгрузки и периодичности перевозок. Важно, что перевозчики для получения разрешений обязательно должны указывать конкретные точки пересечения МКАД. Предусмотрено два новых типа пропусков: дневной с 7 до 23.00 и ночной - с 23.00 до 7.00.
По замыслу властей Москвы
этот режим снова сделает МКАД внутригородской дорогой, как она в свое время и задумывалась. Для транзита будут предназначены ЦКАД и "бетонки". Представители логистических компаний, опрошенных "РГ", заявили, что и так стремились выводить трафик за пределы Москвы, что позволяет быстрее доставить груз. В свою очередь и МКАД, по расчетам дептранса, станет свободнее на 15 процентов. Количество аварий на кольце, по прогнозам, сократится на 20 процентов.