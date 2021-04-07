Власти Москвы утвердили майские ограничения для фур

Ранее "РГ" писала, что эти ограничения должны были вступить в силу с 5 апреля, однако затем дептранс решил дать перевозчикам дополнительное время. Власти намерены убрать грузовой транзит за пределы кольца, чтобы движение по МКАД стало безопаснее. Изменения не затронут тех, у кого уже оформлены пропуска. А вот тем, у кого их нет, придется переводить маршруты на "бетонные" кольца и ЦКАД. Перевод транзитных фур с МКАД на альтернативные трассы помог сделать движение быстрее и безопаснее. Интенсивность движения большегрузов на МКАД уже уменьшилась на 18 процентов, а средняя скорость движения увеличилась на 11 процентов. При этом на скорость доставки и цены на продукты новые правила не повлияли - для фур с пропусками ничего не изменилось. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта, было решено провести ряд обучающих семинаров для логистических служб. Несмотря на четкие формулировки правил, некоторые вопросы все равно оставались. Например, у многих компаний склады расположены внутри МКАД. Раньше компании планировали работу так, чтобы заезжать туда ночью. Теперь этого сделать не получится - придется оформлять пропуска.