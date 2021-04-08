КАМАЗ-54901 презентовали в составе автопоезда

В рамках Акмолинского автоцентра “КАМАЗ” провели презентацию грузового авто КАМАЗ 54901, который входит в состав автопоезда. Информация представлена на страницах официального сайта фирмы.

Фото: car.ru car.ru

Презентацию провели в ходе семинара для больших потенциальных клиентов и дилеров Казахстана.

Грузовое авто представлял Пётр Иванов , являющийся чемпионом РФ по водительскому мастерству.

По заявлению производителя, основным плюсом транспортного средства среди конкурентов является специальная программа “Интеллектуальный прицеп”.

Данный функционал упрощает жизнь автомобилисту, следит за безопасностью, грамотно распределяет нагрузку во время эксплуатации, а также экономит топливо.

Данный тягач оснащается системой контроля давления в автомобильных шинах. За счет внутренних курсовых систем он придерживается своей полосы движения.

Подключённый автопоезд похвастается функциями управления тормозами. В случае необходимости, возможна стабилизация прицепа. Имеется функция контроля “подпрыгивания”, способная уберечь прицеп от повреждений.