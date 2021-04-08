Участок трассы "Таврида" закрыли из-за ЧП

Собеседник агентства уточнил, что въезд в Севастополь возможен по старой дороге, куда можно попасть через развязку в начале седьмого участка "Тавриды".

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая создавалась как основа развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей, средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволяет значительно сократить время в пути. Сейчас достроены все участки, кроме восьмого, на территории Севастополя.