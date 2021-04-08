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Участок трассы "Таврида" на въезде в Севастополь закрыли из-за обвала грунта

ТАССиещё 1
2 часа назад
Участок трассы "Таврида" на въезде в Севастополь перекрыт из-за обвала грунта, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь компании-подрядчика строительства трассы - АО "ВАД" Григорий Назаров.
Участок трассы "Таврида" закрыли из-за ЧП
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Движение по президентской дороге и седьмому этапу "Тавриды" временно перекрыто из-за схода грунта на трассу в районе полигона ТБО. Ведутся работы по устранению сошедшей на дорожное покрытие земли", - сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что въезд в Севастополь возможен по старой дороге, куда можно попасть через развязку в начале седьмого участка "Тавриды".
Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая создавалась как основа развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей, средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволяет значительно сократить время в пути. Сейчас достроены все участки, кроме восьмого, на территории Севастополя.
Автоновости,Григорий Назаров,ИТАР-ТАСС,
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