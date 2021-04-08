Штраф за нарушения на ж/д переездах вырос в пять раз

Госдума приняла поправки в КоАП, согласно которым штраф за нарушение правил железнодорожного переезда теперь составит пять тысяч рублей. При этом заплатить 50 процентов от суммы в первые 20 дней не получится. Помимо этого, новый законопроект предусматривает 30-тысячный штраф для водителей и контроллеров, высадивших несовершеннолетних пассажиров из общественного транспорта при отсутствии билета.

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До настоящего времени за выезд на переезд с закрытым или закрывающимся шлагбаумом при красном сигнале светофора предусматривали лишение прав на срок до трех месяцев или штраф в размере тысячи рублей. При этом водители могли оплатить только 50 процентов от суммы в течение первых 20 дней после постановления.

Согласно новым поправкам, штраф для нарушивших правила переезда водителей составит пять тысяч рублей, а дисконт при оплате больше не будет действует. За более мелкие нарушения, например, самовольное открытие шлагбаума санкция также увеличилась с тысячи до пяти тысяч рублей.

На регулируемых переездах следить за соблюдением правил будут 270 автоматических камер. На нерегулируемых нарушения будут выявлять сотрудники ГИБДД . При этом представители ведомства сами смогут определять, в каком случае выписывать штраф, если поезд приближается в «пределах видимости». По мнению авторов законопроекта, поправки повысят дисциплину на переездах и снизят количество ДТП.

В то же время, некоторые эксперты считают, что возлагать ответственность полностью на инспекторов при выявлении подобных нарушений не правильно. По их мнению, из-за наличия формулировки «предел видимости» сотрудник ГИБДД может решить, что поезд приближается, а водитель его не заметит и получит штраф.

Еще одной поправкой в законопроект стали штрафы за принудительную высадку несовершеннолетнего пассажира, у которого нет билета. Для водителя общественного транспорта санкция составит пять тысяч рублей, контролера оштрафуют на 20 000 – 30 000 рублей. Однако в «Союзе пассажиров» опасаются, что подобное нововведение может «развязать руки» несовершеннолетним безбилетникам. В то же время в столичном ГКУ «Организатор перевозок» заявили, что принятые поправки не позволят игнорировать оплату проезда. При выявлении нарушения, после составления протокола штраф придется оплатить родителям безбилетника.