«Шкода» запускает сервис долгосрочной аренды авто

Сервис позволяет взять в аренду на год новую «Шкоду» с фиксированной ежемесячной платой. На первом этапе запуска клиенты смогут получить в Москве и пользоваться на всей территории России одной из двух моделей на выбор — «Карок» и «Кодиак» в комплектации Ambition с полным приводом, 150-сильным двигателем и роботизированной шестиступенчатой коробкой передач.