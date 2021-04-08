«Шкода» запускает сервис долгосрочной аренды авто

Сервис позволяет взять в аренду на год новую «Шкоду» с фиксированной ежемесячной платой. На первом этапе запуска клиенты смогут получить в Москве и пользоваться на всей территории России одной из двух моделей на выбор — «Карок» и «Кодиак» в комплектации Ambition с полным приводом, 150-сильным двигателем и роботизированной шестиступенчатой коробкой передач.
Аренд «Карока» стоит 45,5 тысячи рублей в месяц, «Кодиака» — 65 тысяч. Авто поставлены на учет в ГИБДД и застрахованы по ОСАГО и каско без франшизы. Также в стоимость входит транспортный налог, комплект зимней резины и ее замена, ТО, доставка автомобиля до клиента и помощь на дорогах.
«Приобретая подписку на сервис Skoda Smart Drive, вы сможете оценить все преимущества владения автомобилем, а все заботы о нем "Шкода" возьмет на себя», — сообщили в пресс-службе компании.