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«Шкода» запускает сервис долгосрочной аренды авто

Артём Кульша
36 минут назад
Компании «Шкода» и BelkaCar запускают сервис долгосрочной аренды автомобилей Skoda Smart Drive. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
«Шкода» запускает сервис долгосрочной аренды авто
Фото: РамблерРамблер
Сервис позволяет взять в аренду на год новую «Шкоду» с фиксированной ежемесячной платой. На первом этапе запуска клиенты смогут получить в Москве и пользоваться на всей территории России одной из двух моделей на выбор — «Карок» и «Кодиак» в комплектации Ambition с полным приводом, 150-сильным двигателем и роботизированной шестиступенчатой коробкой передач.
Аренд «Карока» стоит 45,5 тысячи рублей в месяц, «Кодиака» — 65 тысяч. Авто поставлены на учет в ГИБДД и застрахованы по ОСАГО и каско без франшизы. Также в стоимость входит транспортный налог, комплект зимней резины и ее замена, ТО, доставка автомобиля до клиента и помощь на дорогах.
«Приобретая подписку на сервис Skoda Smart Drive, вы сможете оценить все преимущества владения автомобилем, а все заботы о нем "Шкода" возьмет на себя», — сообщили в пресс-службе компании.
Автоновости,Бортжурнал,Skoda,ГИБДД,
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