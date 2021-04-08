Рассекречен серийный дизайн нового Kia Cerato

Больше рассекречивают подробности дизайна новые изображения, появившиеся в Сети. Правда, на первом из них можно рассмотреть только переднюю часть и подкапотное пространство, а на втором – часть центральной панели. Однако и это даёт некоторое представление о том, чего стоит ожидать поклонникам корейского бренда.

Так, теперь становится понятно, что Kia Cerato получит лишённую рамок радиаторную решётку, иную головную оптику и передний бампер. Естественно, на капоте будет присутствовать новый логотип бренда. Судя по изображениям, новинка получит сенсорный экран мультимедиа с диагональю 10,25 дюйма. Что касается моторной гаммы, то есть пока только предположения. Возможно, под капотом нового Cerato появятся двигатели 1.5 T-GDi и 1.6 Turbo, но эти данные официально производителем не подтверждены.