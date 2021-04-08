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Рассекречен серийный дизайн нового Kia Cerato

Car.ru
2 часа назад
Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia готовит к дебюту обновлённую модель Cerato, на некоторых рынках известную под наименованием K3. Недавно корейские сетевые источники обнародовали изображения из инструкции по ремонту этого авто, тем самым рассекретив окончательный дизайн серийной версии грядущей новинки.
Рассекречен серийный дизайн нового Kia Cerato
Фото: Car.ruCar.ru
Точная дата официальной премьеры нового Kia Cerato остаётся неизвестной, но, вероятно, ждать дебюта стоит в ближайшее время, так как уже в мае текущего года должно стартовать серийное производство обновлённой модели. Ранее авто попадало в объективы камер фотошпионов, но на снимках низкого качества рассмотреть детали не представлялось возможным.
KIA
Больше рассекречивают подробности дизайна новые изображения, появившиеся в Сети. Правда, на первом из них можно рассмотреть только переднюю часть и подкапотное пространство, а на втором – часть центральной панели. Однако и это даёт некоторое представление о том, чего стоит ожидать поклонникам корейского бренда.
Так, теперь становится понятно, что Kia Cerato получит лишённую рамок радиаторную решётку, иную головную оптику и передний бампер. Естественно, на капоте будет присутствовать новый логотип бренда. Судя по изображениям, новинка получит сенсорный экран мультимедиа с диагональю 10,25 дюйма. Что касается моторной гаммы, то есть пока только предположения. Возможно, под капотом нового Cerato появятся двигатели 1.5 T-GDi и 1.6 Turbo, но эти данные официально производителем не подтверждены.
Автоновости,Kia Cerato,Kia,
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