Рассекречен серийный дизайн нового Kia Cerato

Точная дата официальной премьеры нового Kia Cerato
остаётся неизвестной, но, вероятно, ждать дебюта стоит в ближайшее время, так как уже в мае текущего года должно стартовать серийное производство обновлённой модели. Ранее авто попадало в объективы камер фотошпионов, но на снимках низкого качества рассмотреть детали не представлялось возможным.
Больше рассекречивают подробности дизайна новые изображения, появившиеся в Сети. Правда, на первом из них можно рассмотреть только переднюю часть и подкапотное пространство, а на втором – часть центральной панели. Однако и это даёт некоторое представление о том, чего стоит ожидать поклонникам корейского бренда.
Так, теперь становится понятно, что Kia Cerato получит лишённую рамок радиаторную решётку, иную головную оптику и передний бампер. Естественно, на капоте будет присутствовать новый логотип бренда. Судя по изображениям, новинка получит сенсорный экран мультимедиа с диагональю 10,25 дюйма. Что касается моторной гаммы, то есть пока только предположения. Возможно, под капотом нового Cerato появятся двигатели 1.5 T-GDi и 1.6 Turbo, но эти данные официально производителем не подтверждены.