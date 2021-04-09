Какие аксессуары можно установить в авто без регистрации

Сигнализаторы открытых дверей, тент-палатка и чехол на сиденье — аксессуары, которые можно установить в автомобиль без регистрации. Об этом сообщает «За рулем».

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1 февраля, как сообщал «Рамблер», начали действовать новые нормы внесения изменений в конструкцию транспортных средств, а 1 июля вступят в силу новые методы экспертизы и испытаний. Согласно новым нормам, запрещается эксплуатация транспортных средств без регистрации всего, что считается компонентом автомобиля.

«Под запретом оказался практически любой наружный тюнинг автомобиля. Зато ограничений на дооборудование салона и багажника намного меньше», — сообщает «За рулем».

Издание нашло на «Алиэкспрессе» 10 полезных аксессуаров, которые можно установить без регистрации. Например, подушка с наполнителем из бамбукового угля будет нагреваться на солнце не так сильно, как сиденья из кожи или ее заменителя.

Декоративная накладка сделает скобу, за которую цепляется дверной замок, эстетичнее, наклейки обновят кнопки, на которых уже плохо видны символы, а силиконовая насадка на ручку коробки передач защитит ее от истирания.

Сигнализаторы открытых дверей (автоматически включающиеся фонарики, прикрепляемые к торцу двери двусторонним скотчем) сохранят автомобиль от велосипедистов и велосипедистов от автомобиля.

Тент-палатка, которая надевается на дверь багажного отделения, пригодится туристам. Чехол на сиденье с восемью портативными вентиляторами будет массировать спину и греть зимой.