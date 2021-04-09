Дилеры отказываются выдавать россиянам машины BMW

Дилеры « БМВ » отказывают покупателям в выдаче некоторых автомобилей. Об этом сообщает Autonews.

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Официальные дилеры «БМВ» не выдают модели, оснащенные рядными трехлитровыми дизельными двигателями B57D30, потому что в них был найден производственный дефект поршня. Он способен привести к разрыву второго поршневого кольца. Исправление дефекта требует полной замены мотора.

В представительстве «BMW Group Россия» рассказали, что дефект имеется в 508 ввезенных в Россию машинах, которые были выпущены в феврале-марте. В каждой из них будет заменен двигатель. После этого они будут выданы покупателям.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Росстандарт и компания «Форд Соллерс Холдинг» согласовали программу мероприятий по отзыву 2897 автомобилей «Форд Мондео», «Форд Гэлакси» и «Форд S-MAX», изготовленных 24 сентября 2014 года — 26 августа 2015-го. Причиной отзыва стало то, что в условиях высокой коррозии в болтах электродвигателя рулевого механизма может возникнуть трещина, что может привести к потере усиления рулевого механизма.