Hyundai запустил сервис по продаже авто с пробегом

Пользователи UKA должны будут установить мобильное приложение и смогут выбрать любое авто с пробегом из открытого каталога, узнать его историю, ознакомиться с деталями диагностики текущего состояния и купить полностью онлайн и без посредников.

Пользователь будет совершать покупку на условиях безопасной сделки и оплачивать фиксированную стоимость машины без торгов и лишь после проверки ее состояния. До тех пор средства на его банковской карте будут заморожены. Они будут возвращены в полном объеме, если клиент сочтет авто не соответствующим заявленным критериям.