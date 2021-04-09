Hyundai запустил сервис по продаже авто с пробегом

Пользователи UKA должны будут установить мобильное приложение и смогут выбрать любое авто с пробегом из открытого каталога, узнать его историю, ознакомиться с деталями диагностики текущего состояния и купить полностью онлайн и без посредников.
В каталоге будут представлены проверенные автомобили «Хендэ», прошедшие предпродажное обслуживание и диагностику в официальных дилерских центрах. Среди прочих авто в нем будут те, что входили в состав корпоративных парков, использовались для тест-драйвов или участвовали в программе онлайн-подписки Hyundai Mobility.
Пользователь будет совершать покупку на условиях безопасной сделки и оплачивать фиксированную стоимость машины без торгов и лишь после проверки ее состояния. До тех пор средства на его банковской карте будут заморожены. Они будут возвращены в полном объеме, если клиент сочтет авто не соответствующим заявленным критериям.
«Это настоящий онлайн-магазин, который поможет приобрести идеальный автомобиль с пробегом при поддержке глобального бренда и всего в несколько кликов», — отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.