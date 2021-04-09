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Lada XRay лишилась недорогой комплектации

Motor.ru
3 часа назад
АвтоВАЗ вновь решил пересмотреть список комплектаций хэтчбека XRay. На этот раз модель лишилась одной комплектации – Classic, стоимость которой составляла 717 900 рублей. Теперь вместо нее доступна версия Classic / Air с кондиционером и ценой на 25 000 рублей выше.
Lada XRay лишилась недорогой комплектации
Фото: Lada XRay © LadaLada XRay © Lada
Комплектация Classic, исключенная из списка Lada XRay, отличалась отсутствием кондиционера (вместо него была «печка») и охлаждаемого вещевого ящика. В версии Classic / Air, за которую просят 742 900 рублей, кондиционер установлен по умолчанию.
Таким образом, среди восьми оставшихся исполнений отечественного хэтчбека осталась только одно с «печкой» – базовое Standard стоимостью 694 900 рублей. В остальных версиях XRay оснащается кондиционером либо климат-контролем. Список комплектаций Cross-версии хэчтбека пока остается прежним.
АвтоВАЗ корректирует комплектации Lada XRay уже третий раз за весну. В марте тольяттинский автогигант убрал из конфигуратора четыре комплектации и связку 122-сильного двигателя 1.8 с «механикой», а в конце месяца самый мощный мотор и вовсе исчез из палитры хэтчбека.
С тех пор для модели доступен только базовый 1,6-литровый агрегат мощностью 106 лошадиных сил, но он стал доступен в сочетании с пятидиапазонным «роботом». Самая дешевая версия с такой коробкой – Comfort – стоит 805 900 рублей.
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