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Юрист предостерег от "разводок" при покупке автомобиля с рук

Прайм
2 часа назад
Есть несколько способов мошенничества в процессе купили-продажи автомобиля "с рук". Первый вариант – это требование предоплаты (пусть даже минимальной) до осмотра машины. Ни в коем случае не стоит переводить даже незначительные суммы на номера телефонов и карт людей, представляющихся владельцами авто, даже после осмотра без подписания соответствующих бумаг, например, расписки о получении средств. Об этом рассказал агентству "Прайм" юрист сети автосалонов Fresh Auto Александр Кузьминов.
Юрист предостерег от "разводок" при покупке автомобиля с рук
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, насторожить будущего владельца машины с пробегом должна и низкая цена на авто по сравнению со средней стоимостью по рынку. Высока вероятность того, что цена на машину резко вырастет сразу после того, как оставляется предоплата и оформляется расписка.
"Традиционно владелец авто как бы "случайно" забывает прописать в документе полную его стоимость, которую сразу же завышает после получения подписи покупателя. Таким образом, будущему владельцу придётся выбирать: либо смириться с потерей задатка, либо платить по новой установленной цене", — указывает юрист.
Поэтому необходимо заключать именно договор купли-продажи, в котором прописаны все финансовые условия: предоплата, условия её внесения, полная стоимость авто. Тем более, что сейчас это можно сделать на портале Госуслуги.
Наиболее распространены на вторичном авторынке "разводы" с документами: фальсификация подписи настоящего владельца, продажа авто без его согласия, автокредит по дубликату ПТС и другие недобросовестные действия.
"Во избежание подобных инцидентов необходимо обязательно проводить проверку юридической истории автомобиля на предмет залоговых обязательств, угона, а также паспортных данных собственника", — заключил Кузьминов.
Автоновости,Александр Кузьминов,
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