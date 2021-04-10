Юрист предостерег от "разводок" при покупке автомобиля с рук

"Традиционно владелец авто как бы "случайно" забывает прописать в документе полную его стоимость, которую сразу же завышает после получения подписи покупателя. Таким образом, будущему владельцу придётся выбирать: либо смириться с потерей задатка, либо платить по новой установленной цене", — указывает юрист.
"Во избежание подобных инцидентов необходимо обязательно проводить проверку юридической истории автомобиля на предмет залоговых обязательств, угона, а также паспортных данных собственника", — заключил Кузьминов.