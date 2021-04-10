В России подорожали подержанные автомобили

Премиальные автомобили с пробегом подорожали в России на 30%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Авито».

В первом квартале нынешнего года стоимость всех машин с пробегом поднялась на 14,3%.

Больше всего выросли цены на премиум-класс - на 30,1%.

Дилеры подтверждают тенденцию. Они говорят, что динамика отражают ситуацию на рынке в целом.

По словам эксперта Николая Баскакова, из-за падения доходов возникает нехватка хороших ходовых машин на рынке. Россияне меньше покупают новые авто, значит, на вторичном рынке появляется меньше машин.

«В целом весь рынок автомобилей с пробегом немного ужался, то есть сейчас он не такой большой, каким был год назад, до карантина», - сказал Баскаков.

По его словам, люди стали дольше эксплуатировать авто.

Эксперты также отметили, что не стоит рассматривать авто как инвестицию, если речь не идет о коллекционных моделях. Заработать на продаже машины можно, но предсказать исход сложно: спрос весьма капризен. Больше всего дорогих подержанных машин продают сейчас в Москве, Подмосковье, а также в Петербурге и Ленинградской области.