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В России подорожали подержанные автомобили

Майк Габриелян
1 час назад
Премиальные автомобили с пробегом подорожали в России на 30%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Авито».
В первом квартале нынешнего года стоимость всех машин с пробегом поднялась на 14,3%.
Больше всего выросли цены на премиум-класс - на 30,1%.
Речь идет о брендах Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, Mini, Lexus. В начале 2021-го такой автомобиль в среднем стоил 3,5 млн рублей.
Дилеры подтверждают тенденцию. Они говорят, что динамика отражают ситуацию на рынке в целом.
По словам эксперта Николая Баскакова, из-за падения доходов возникает нехватка хороших ходовых машин на рынке. Россияне меньше покупают новые авто, значит, на вторичном рынке появляется меньше машин.
«В целом весь рынок автомобилей с пробегом немного ужался, то есть сейчас он не такой большой, каким был год назад, до карантина», - сказал Баскаков.
По его словам, люди стали дольше эксплуатировать авто.
Эксперты также отметили, что не стоит рассматривать авто как инвестицию, если речь не идет о коллекционных моделях. Заработать на продаже машины можно, но предсказать исход сложно: спрос весьма капризен. Больше всего дорогих подержанных машин продают сейчас в Москве, Подмосковье, а также в Петербурге и Ленинградской области.
Ранее «Рамблер» сообщал, что кризис ударил по водителям: пробег машин стал меньше.
Автоновости,Видео,Cadillac,Rover,Land Rover,Lexus,Jaguar,Volvo,BMW,Audi,Mercedes-Benz,Porsche,
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