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С 1 июня российских водителей ждет новый штраф

Прайм
1 час назад
Напоминаем, что с начала первого летнего месяца в силу вступят ограничения за езду на зимней или летней резине не по сезону. Ранее соответствующий пакет поправок был разработан в МВД.
С 1 июня инспектор ДПС на законных основаниях может оштрафовать автомобилиста, если он, к примеру, в летние месяцы передвигается на зимней резине.
Нарушения подобного рода можно будет выписать по части 1 статьи 12.5 КоАП "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Штрафовать водителей по этой статье будут на 500 рублей.
Поправки предусматривают ответственность водителей на резине с шипами летом (июнь, июль, август) и на летней резине зимой (декабрь, январь, февраль). Однако будет учитываться и региональная привязка. В разных субъектах РФ зимний и летний периоды длятся разное время. В зависимости от особенностей погоды региональные власти смогут продлить действие запрета на покрышки не по сезону — например, прописать сезонную зиму с октября по март.
Стоит отметить, что в техническом регламенте Таможенного союза, членом которого является Россия, уже давно прописан запрет эксплуатации автомобилей, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период.
Автоновости,Видео,ГИБДД,МВД,
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