С 1 июня в России могут появиться новые штрафы для водителей

С 1 июня в РФ могут вступить в силу новые поправки в ПДД, предусматривающие штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.
Фото: ТАСС/Антон ВергунТАСС/Антон Вергун
Как сообщает РГ, в сентябре прошлого года МВД
разместило проект перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Так, документ предполагал запрет эксплуатации автомобилей на летней резине зимой и на шипованных шинах летом.
Поправки должны вступить в силу 1 июня, и если правительство утвердит их, то с лета за это нарушение начнут штрафовать на 500 рублей.
На данный момент постановление правительства пока не подписано.
Ранее "СП" писала, что процедура сдачи экзамена на водительские права изменилась с 1 апреля 2021 года. Отмечается, что нововведение коснулось тех россиян, кто хочет управлять легковым автомобилем, грузовиком и автобусом.