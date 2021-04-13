С 1 июня в России могут появиться новые штрафы для водителей

С 1 июня в РФ могут вступить в силу новые поправки в ПДД, предусматривающие штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.

Фото: ТАСС/Антон Вергун ТАСС/Антон Вергун

Как сообщает РГ, в сентябре прошлого года МВД разместило проект перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Так, документ предполагал запрет эксплуатации автомобилей на летней резине зимой и на шипованных шинах летом.

Поправки должны вступить в силу 1 июня, и если правительство утвердит их, то с лета за это нарушение начнут штрафовать на 500 рублей.

На данный момент постановление правительства пока не подписано.