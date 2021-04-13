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С 1 июня в России могут появиться новые штрафы для водителей

Свободная прессаиещё 2
6 часов назад
С 1 июня в РФ могут вступить в силу новые поправки в ПДД, предусматривающие штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.
С 1 июня в России могут появиться новые штрафы для водителей
Фото: ТАСС/Антон ВергунТАСС/Антон Вергун
Как сообщает РГ, в сентябре прошлого года МВД разместило проект перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Так, документ предполагал запрет эксплуатации автомобилей на летней резине зимой и на шипованных шинах летом.
Поправки должны вступить в силу 1 июня, и если правительство утвердит их, то с лета за это нарушение начнут штрафовать на 500 рублей.
На данный момент постановление правительства пока не подписано.
Ранее "СП" писала, что процедура сдачи экзамена на водительские права изменилась с 1 апреля 2021 года. Отмечается, что нововведение коснулось тех россиян, кто хочет управлять легковым автомобилем, грузовиком и автобусом.
Автоновости,МВД,
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