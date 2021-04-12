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Новый штраф для водителей могут ввести в России

Вечерняя Москваиещё 1
2 часа назад
В России с 1 июня могут вступить в силу новые поправки в ПДД, которые предусматривают штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.
Еще один штраф для водителей придумали в России
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
В сентябре 2020 года МВД разместило проект перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Документ предполагал запрет эксплуатации машин на летней резине зимой и на шипованных шинах летом.
Поправки должны вступить в силу 1 июня, и если правительство утвердит их, то с лета за это нарушение начнут штрафовать на 500 рублей.
Постановление правительства пока не подписано, поэтому требование к сезонному использованию шин еще не вступило в силу, сообщает «Российская газета».
Автоновости,МВД,"Российская газета",
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