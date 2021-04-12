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За высадку детей из автобуса установят штрафы

Парламентская газета
1 час назад
Водителей, которые высадили детей-безбилетников из автобуса, троллейбуса или трамвая, будут штрафовать. Такой закон ( 416294-7) планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 14 апреля.
За высадку детей из автобуса создали штрафы
Фото: ПГ ПГ
Документ, разработанный правительством, вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идёт о принудительной высадке из общественного транспорта несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, если он едет без сопровождения взрослых. Для водителя это нарушение повлечет штраф в размере 5 тысяч рублей. Для кондукторов и контролеров за такие же нарушения предусмотрены штрафы от 20 до 30 тысяч.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что существенное административное наказание за высадку ребёнка позволит предотвратить возможные трагические последствия этих действий. «Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребёнок — а такие случаи были — может заболеть или погибнуть», — привел слова Володина сайт Госдумы.
Также закон повышает с 1 до 5 тысяч рублей штрафы за нарушение правил движения через железнодорожные пути. За проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, наказание составит 5 тысяч рублей. Также водителя могут лишить права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение прав лишат на год.
Автоновости,Вячеслав Володин,Совет Федерации,Госдума,
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