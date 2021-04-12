За высадку детей из автобуса создали штрафы

Документ, разработанный правительством, вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идёт о принудительной высадке из общественного транспорта несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, если он едет без сопровождения взрослых. Для водителя это нарушение повлечет штраф в размере 5 тысяч рублей. Для кондукторов и контролеров за такие же нарушения предусмотрены штрафы от 20 до 30 тысяч.