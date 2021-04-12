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АвтоВАЗ начал продажу авто с системой EnjoY Pro

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Начались продажи автомобилей Lada Vesta, XRay и XRay Cross с мультимедийной системой EnjoY Pro, оснащенной сервисами «Яндекс.Авто». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
АвтоВАЗ начал продажу авто с системой EnjoY Pro
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Система построена на базе современного процессора и работает под управлением модифицированной автомобильной версии Android 9. В итоге получилось решение, сопоставимое со смартфонами по многим параметрам, среди которых плавность работы, скорость отклика и быстродействие», - заявил руководитель лаборатории Яндекс.Авто Михаил Малахов.
Интеллектуальная мультимедийная система EnjoY Pro поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Автовладельцы смогут пользоваться в дороге привычными сервисами: навигатором, музыкой, Алисой и заправками, не отвлекаясь от дороги. Кроме того, синхронизировав систему со своей учетной записью, можно строить маршруты на телефоне и переносить их на экран Яндекс.Авто, отметили в компании АвтоВАЗ.
«LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто - это 8-дюймовый HD-экран с отзывчивой и яркой матрицей IPS, удовольствие от качественного объемного звука ARKAMYS, а также регулярно обновляемое «по воздуху» программное обеспечение, которое позволяет поддерживать актуальность всех имеющихся функций, добавлять новые и повышать стабильность их работы», - подчеркивается в сообщении.
LADA EnjoY Pro будет доступна на моделях семейства Vesta, начиная с комплектации Comfort. Для модели XRAY Cross - в рамках пакета Prestige, a также в исполнении Instinct. Для модели XRAY – в комплектации Luxe с пакетом Prestige.
Как сообщал «Рамблер», ранее СМИ заявили о создании прототипов «Лады Гранты» в версии #Club, оснащенных информационно-развлекательным комплексом с сервисами «Яндекс.Авто».
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