АвтоВАЗ начал продажу авто с системой EnjoY Pro

«Система построена на базе современного процессора и работает под управлением модифицированной автомобильной версии Android 9. В итоге получилось решение, сопоставимое со смартфонами по многим параметрам, среди которых плавность работы, скорость отклика и быстродействие», - заявил руководитель лаборатории Яндекс.Авто Михаил Малахов.
«LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто - это 8-дюймовый HD-экран с отзывчивой и яркой матрицей IPS, удовольствие от качественного объемного звука ARKAMYS, а также регулярно обновляемое «по воздуху» программное обеспечение, которое позволяет поддерживать актуальность всех имеющихся функций, добавлять новые и повышать стабильность их работы», - подчеркивается в сообщении.