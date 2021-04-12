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Автомобили Suzuki подорожали в России второй раз с начала года

Motor.ru
3 часа назад
С начала апреля все модели Suzuki, представленные на российском рынке выросли в цене второй раз с начала года, сообщает портал «Цена Авто». Подорожание, которое составило 2,6 – 5,6 процента, или 50-80 тысяч рублей, связывают с тем, что в продажу поступили автомобили 2021 года выпуска. При этом у дилеров еще остался некоторый запас прошлогодних машин.
Автомобили Suzuki подорожали второй раз с начала года
Фото: MotorMotor
По состоянию на апрель 2021 года, Suzuki продает в России три модели: Vitara, SX4 и Jimny. Кроссовер Vitara подорожал на 80 тысяч рублей, и теперь стоит от 1 509 000 до 2 059 000 рублей, то есть в зависимости от уровня оснащения, цены выросли на 4–5,6 процента. Vitara остается самой продаваемой моделью марки: с января по март включительно в стране реализовали 1105 новых автомобилей. Кроссовер предлагается с двумя моторами на выбор: объемом 1,6 или 2,0 литра, а также передним либо полным приводом. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» либо автомат с таким же количеством передач.
На втором месте по популярности — внедорожник Suzuki Jimny, который стоит от 1 759 000 до 1 969 000 рублей. Это на 50 тысяч рублей или на 2,6-2,9 процента (в зависимости от комплектации) больше прежней цены. Jimny комплектуется безальтернативным «атмосферником» 1.5 и доступен только с полным приводом. За три месяца 2021 года в России продали 627 экземпляров модели.
Замыкает тройку Suzuki SX4. Актуальная стоимость модели — от 1 609 000 до 2 059 000 рублей. Таким образом, прибавка относительно прежней цены составила 80 тысяч или 4,0-5,2 процента. SX4 продается в России с теми же моторами, что и Vitara.
До этого цены на автомобили Suzuki переписывали в середине марта, тогда подорожание составило 30-50 тысяч рублей или 1,5–3,0 процента.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, с начала 2021 года в России реализовали 2004 новых автомобилей Suzuki, что на четыре процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Автоновости,Suzuki Jimny,Suzuki SX4,Suzuki,
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