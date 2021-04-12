Автомобили Suzuki подорожали второй раз с начала года

До этого цены на автомобили Suzuki переписывали в середине марта, тогда подорожание составило 30-50 тысяч рублей или 1,5–3,0 процента.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с начала 2021 года в России реализовали 2004 новых автомобилей Suzuki, что на четыре процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.