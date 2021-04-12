Автомобили Suzuki подорожали второй раз с начала года

По состоянию на апрель 2021 года, Suzuki продает в России три модели: Vitara
, SX4
и Jimny
. Кроссовер Vitara подорожал на 80 тысяч рублей, и теперь стоит от 1 509 000 до 2 059 000 рублей, то есть в зависимости от уровня оснащения, цены выросли на 4–5,6 процента. Vitara остается самой продаваемой моделью марки: с января по март включительно в стране реализовали 1105 новых автомобилей. Кроссовер предлагается с двумя моторами на выбор: объемом 1,6 или 2,0 литра, а также передним либо полным приводом. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» либо автомат с таким же количеством передач.