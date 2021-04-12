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В Петербурге три автомобиля провалились в яму из-за порыва трубы

ТАССиещё 1
43 минуты назад
Порыв трубы магистрального трубопровода произошел у торгового центра "Меркурий" в Приморском районе Петербурга, в результате чего в яму провалились три автомобиля. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"При порыве трубы в Приморском районе в яму провалились три автомобиля, люди не пострадали", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга", сообщение о технологическом нарушении на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм у торгового центра "Меркурий" поступило в диспетчерскую службу ГУП "ТЭК СПб" в 15:47 мск, в 16:18 мск специалисты устранили течь.
Сейчас ведется уборка территории и согласование земляных работ. Отопление и горячее водоснабжение ограничено в здании торгового центра.
Как сообщили ТАСС в прокуратуре Петербурга, прокуратура Приморского района организовала проверку.
Автоновости,Видео,ИТАР-ТАСС,
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