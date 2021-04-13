Все автомобили «Сузуки» подорожали в России

В ходе мониторинга рекомендованных розничных цен на новые автомобили без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций эксперты «Цены Авто» обнаружили, что в апреле модель «Джимни» стала дороже на 50 тысяч рублей или 2,6-2,9% и теперь стоит 1,759-1,969 миллиона в зависимости от комплектации. «Сузуки SX4» подорожал на 80 тысяч или 4-5,2% до 1,609-2,059 миллиона, а «Витара» — на 80 тысяч или 4-5,6% до 1,509-2,059 миллиона.