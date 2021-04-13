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Все автомобили «Сузуки» подорожали в России

Артём Кульша
5 часов назад
В России подорожали все автомобили «Сузуки». Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Цена Авто».
Все автомобили «Сузуки» подорожали в России
Фото: ТАССТАСС
В ходе мониторинга рекомендованных розничных цен на новые автомобили без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций эксперты «Цены Авто» обнаружили, что в апреле модель «Джимни» стала дороже на 50 тысяч рублей или 2,6-2,9% и теперь стоит 1,759-1,969 миллиона в зависимости от комплектации. «Сузуки SX4» подорожал на 80 тысяч или 4-5,2% до 1,609-2,059 миллиона, а «Витара» — на 80 тысяч или 4-5,6% до 1,509-2,059 миллиона.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в апреле в России подорожали три из четырех внедорожника «Кадиллак»: ХТ4 — на 80 тысяч рублей или 2,2-2,5%, ХТ5 — на 150 тысяч или 4-4,1%, ХТ6 — на 150-200 тысяч или 3,3-4,4%.
Также подорожало большинство новых автомобилей «Тойота»: «Камри» — на 25-55 тысяч рублей, C-HR, «LC Прадо», «Хайлюкс» и «Фортунер» — не более чем на 100 тысяч, «Королла» — на 65-108 тысяч, «Альфард» — на 114 тысяч, РАВ4, за исключением комплектаций «Стандарт» и «Стайл, — на 22,5-24,5 тысячи.
Кроме того, автомобиль «Мазда CX-30» подорожал во всех комплектациях. Версия «Драйв» стала дороже на 0,9% или 15 тысяч, Active FWD и Active 4WD — на 0,9% или 18 тысяч, Supreme FWD — на 1,2% или 24 тысячи, Supreme 4WD — на 1,1% или 24 тысячи.
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