ГИБДД предупредила об отсутствии защиты авто от мошенников при прохождении ТО

Начальник ГИБДД Николай Шеюхин направил письмо в Минтранс , где сообщил, что новые изменения в процедуре техосмотра, а точнее – загрузка фотографий и координат прибывшего на ТО автомобиля, никак не защищена от мошенников. Файлы могут использованы злоумышленниками.

Нововведение должно было положить конец торговле диагностическими картами, которые требуются для оформления ОСАГО, однако теперь оно наоборот еще сильнее развязало руки мошенникам. По словам Шеюхина, отсутствие какой-либо верификации позволяет загружать фотографии с изменениями, однако они все равно проходят контроль и полностью соответствуют приказу Минтранса.

Координаты пункта ТО, которые должен содержать файл, тоже легко подставить вручную – для этого существует масса программ, позволяющих менять EXIF-данные изображения.

Ранее прохождение "онлайн техосмотра" и так было услугой востребованной, стоила она порядка 0,65–1 тыс. рублей, пишет 13 апреля "Коммерсант". После 1 марта, когда Минтранс ввел требование загрузки фото автомобилей, услуга подорожала до 1,5-2 тыс. рублей. Теперь предприимчивые граждане, оформляющие техосмотр онлайн, требуют прикладывать не только данные об авто и пробеге, но и две фотографии машины – без отражений, людей и с однородным задним фоном.