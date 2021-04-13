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ГИБДД предупредила об отсутствии защиты у фото автомобилей при прохождении ТО

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3 часа назад
Начальник ГИБДД Николай Шеюхин направил письмо в Минтранс, где сообщил, что новые изменения в процедуре техосмотра, а точнее – загрузка фотографий и координат прибывшего на ТО автомобиля, никак не защищена от мошенников. Файлы могут использованы злоумышленниками.
ГИБДД предупредила об отсутствии защиты авто от мошенников при прохождении ТО
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Нововведение должно было положить конец торговле диагностическими картами, которые требуются для оформления ОСАГО, однако теперь оно наоборот еще сильнее развязало руки мошенникам. По словам Шеюхина, отсутствие какой-либо верификации позволяет загружать фотографии с изменениями, однако они все равно проходят контроль и полностью соответствуют приказу Минтранса.
Координаты пункта ТО, которые должен содержать файл, тоже легко подставить вручную – для этого существует масса программ, позволяющих менять EXIF-данные изображения.
Ранее прохождение "онлайн техосмотра" и так было услугой востребованной, стоила она порядка 0,65–1 тыс. рублей, пишет 13 апреля "Коммерсант". После 1 марта, когда Минтранс ввел требование загрузки фото автомобилей, услуга подорожала до 1,5-2 тыс. рублей. Теперь предприимчивые граждане, оформляющие техосмотр онлайн, требуют прикладывать не только данные об авто и пробеге, но и две фотографии машины – без отражений, людей и с однородным задним фоном.
Появилась также услуга "выгула" автомобиля – за деньги человек отгоняет авто в пункт ТО, фотографирует его там, и возвращает владельцу – фотографии будут содержать координаты пункта съемки.
Автоновости,Минтранс РФ,ГИБДД,
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