В России расширят категории льготного автокредитования

Сегодня он принял участие в брифинге Ассоциации европейского бизнеса. В ходе нее он сообщил, что в ближайшее время будет расширен перечень категорий участников программы льготного автокредитования и выделены дополнительные средства на компенсацию по льготному автолизингу.

Согласно подсчетам АЕБ, в 2020 году продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 9,1% по сравнению с показателем 2019-го, в первом квартале 2021-го по сравнению с первым кварталом 2020-го — на 2,8%, а в марте 2021-го по сравнению с мартом 2020-го — на 5,7%.