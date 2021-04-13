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В России расширят категории льготного автокредитования

Артём Кульша
2 часа назад
Перечень категорий участников программы льготного автокредитования будет расширен. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
В России расширят категории льготного автокредитования
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сегодня он принял участие в брифинге Ассоциации европейского бизнеса. В ходе нее он сообщил, что в ближайшее время будет расширен перечень категорий участников программы льготного автокредитования и выделены дополнительные средства на компенсацию по льготному автолизингу.
«Думаю, этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца этого года», — заявил министр.
Согласно подсчетам АЕБ, в 2020 году продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 9,1% по сравнению с показателем 2019-го, в первом квартале 2021-го по сравнению с первым кварталом 2020-го — на 2,8%, а в марте 2021-го по сравнению с мартом 2020-го — на 5,7%.
При этом, как сообщал «Рамблер», председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель спрогнозировал, что российский авторынок покажет рост в ближайшие месяцы за счет эффекта низкой базы.
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