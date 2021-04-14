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За высадку из транспорта детей-безбилетников введут штрафы

Парламентская газета
4 часа назад
Водителей, кондукторов и контролеров, которые высадили безбилетников младше 16 лет из общественного транспорта, начнут штрафовать. Соответствующий закон ( 416294-7) Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 14 апреля.
За высадку из транспорта детей-безбилетников введут штрафы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идёт только о тех детях и подростках, которые едут без сопровождения взрослых.
Как ранее пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, водитель, который заставит ребёнка, не оплатившего проезд, выйти из общественного транспорта, будет оштрафован на 5 тысяч рублей. Для кондукторов и контролёров штраф составит от 20 до 30 тысяч.
Ещё одна норма закона в пять раз — с 1 до 5 тысяч рублей — повышает штрафы за нарушение правил движения через железнодорожные пути.
Административная ответственность устанавливается за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд. Наказание за это — штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное совершение указанного правонарушения виновника лишат права садиться за руль в течение одного года.
Автоновости,Лишение прав,Вячеслав Володин,Совет Федерации,Госдума,
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