За высадку из транспорта детей-безбилетников введут штрафы

Речь идёт только о тех детях и подростках, которые едут без сопровождения взрослых.

Ещё одна норма закона в пять раз — с 1 до 5 тысяч рублей — повышает штрафы за нарушение правил движения через железнодорожные пути.

Административная ответственность устанавливается за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд. Наказание за это — штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное совершение указанного правонарушения виновника лишат права садиться за руль в течение одного года.