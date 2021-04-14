Rolls-Royce и Lamborghini установили рекорд по продажам

Евгений Гарбовский бизнесмен из Флориды «Конечно, заметно. За последние полгода Флорида и Майами стали меткой всех жителей северной части страны из-за того, что Нью-Йорк был закрыт практически полностью, рестораны были закрыты, все заведения были закрыты, делать там было абсолютно нечего. То же самое касается Калифорнии. Флорида на сегодняшний день — один из Штатов, который открыт и для походов в ресторан, и все шоппинг-моллы открыты, то есть практически нормальная жизнь проходит здесь. Что касается Rolls-Royce — абсолютная правда. Больше всего продаж пришлось на Rolls-Royce Cullinan — эта машина просто появляется каждые пять минут на дороге. Cullinan очень сильно выделяется из общей массы. Во-первых, он здоровый, во-вторых, у них очень много интересных сейчас цветовых решений и по кузову, и по окраске, двухцветные».