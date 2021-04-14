Rolls-Royce и Lamborghini установили рекорд по продажам

Максим Кадаков
главный редактор журнала «За рулем» «Те же Lamborghini, например, на 2021 год вся российская квота была практически распределена в конце прошлого года еще. Вы не можете прийти и фантазировать, какую Lamborghini вы сегодня хотели бы купить. Вы его вынуждены искать. В Европе такие автомобили тоже не стоят просто так — их покупают у перекупщиков, которые занимаются целенаправленно заказом, скупкой таких автомобилей, поэтому люди отправляют гонцов туда, у перекупщиков там покупают условно БМВ Х6 М, Bentley, Rolls-Royce или Lamborghini, привозят сюда, растамаживают, машина становится намного дороже со всеми накрутками, но человек готов переплатить 20-40%, чтобы у него машины была здесь и сейчас».