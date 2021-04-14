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Rolls-Royce и Lamborghini расхватали под ноль

BFM.RU
4 часа назад
Rolls-Royce установила новый рекорд по квартальным продажам, пишет Bloomberg. Прежний у компании был в 2019-м. В первом квартале этого года было продано 1380 автомобилей стоимостью от 300 тысяч долларов.
Rolls-Royce и Lamborghini установили рекорд по продажам
Фото: ТАССТАСС
Бренд, принадлежащий сейчас BMW, традиционно не раскрывает подробные данные по странам, но отмечает в целом высокий спрос «с заказами далеко на вторую половину 2021 года». Топовой по популярности моделью стал внедорожник Cullinan — 335 тысяч долларов в базовой комплектации. А также второе поколение модели Ghost от 330 тысяч долларов.
Пандемия внесла свои коррективы в автопродажи. Из-за коронавирусных ограничений состоятельные американцы Манхеттена провели зиму в южных штатах. Соответственно, продажи Rolls-Royce взлетели в Техасе и Флориде на 40% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это бросается в глаза даже обывателю, рассказывает бизнесмен из Флориды Евгений Гарбовский.
Евгений Гарбовский бизнесмен из Флориды «Конечно, заметно. За последние полгода Флорида и Майами стали меткой всех жителей северной части страны из-за того, что Нью-Йорк был закрыт практически полностью, рестораны были закрыты, все заведения были закрыты, делать там было абсолютно нечего. То же самое касается Калифорнии. Флорида на сегодняшний день — один из Штатов, который открыт и для походов в ресторан, и все шоппинг-моллы открыты, то есть практически нормальная жизнь проходит здесь. Что касается Rolls-Royce — абсолютная правда. Больше всего продаж пришлось на Rolls-Royce Cullinan — эта машина просто появляется каждые пять минут на дороге. Cullinan очень сильно выделяется из общей массы. Во-первых, он здоровый, во-вторых, у них очень много интересных сейчас цветовых решений и по кузову, и по окраске, двухцветные».
По данным Bloomberg, глава Bugatti Стефан Винкельманн заявил о третьем подряд годе, ставшим рекордным по продажам Lamborghini. В 2020-м продажи превысили 1,6 млрд долларов. Lamborghini получила в 2020 году самую высокую за время своего существования прибыль, было продано около 7,5 тысяч спорткаров. Вторым по величине рынком для бренда в этом году станет Китай. В Поднебесной также наблюдается бум продаж Bentley. По словам президента марки Адриана Холлмарка, в прошлом году они удвоились.
В России покупатели уже ощущают нехватку дорогих машин. В Великобритании, например, пандемийный локдаун и кризис полупроводников. По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, клиенты сегодня готовы переплачивать за машины из Европы и не слишком капризничают насчет цвета или комплектации.
Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем» «Те же Lamborghini, например, на 2021 год вся российская квота была практически распределена в конце прошлого года еще. Вы не можете прийти и фантазировать, какую Lamborghini вы сегодня хотели бы купить. Вы его вынуждены искать. В Европе такие автомобили тоже не стоят просто так — их покупают у перекупщиков, которые занимаются целенаправленно заказом, скупкой таких автомобилей, поэтому люди отправляют гонцов туда, у перекупщиков там покупают условно БМВ Х6 М, Bentley, Rolls-Royce или Lamborghini, привозят сюда, растамаживают, машина становится намного дороже со всеми накрутками, но человек готов переплатить 20-40%, чтобы у него машины была здесь и сейчас».
Удачным по продажам прошлый год стал и для Porsche. Хотя в первом квартале произошел спад, по итогам года Porsche продала более 272 тысяч автомобилей — почти столько же, как в рекордном 2019-м. Выручка компании выросла на 100 млн евро и составила 28,7 млрд.
Автоновости,Bugatti,Bentley,Lamborghini,Rolls-Royce,BMW,Porsche,Стефан Винкельманн,Максим Кадаков,За рулем,Bloomberg,
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