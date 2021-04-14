В России отзовут четыре «Мерседеса»

В России будут отозваны четыре автомобиля «Мерседес-Бенц». Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

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Росстандарт и компания «Мерседес-Бенц Рус» согласовали программу мероприятий по проведению добровольного отзыва четырех автомобилей GLE/GLS (тип 167) по той причине, что приборная панель в них может не соответствовать спецификациям. Владельцы указанных авто будут проинформированы о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для замены приборной панели.

«Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — сообщили в Росстандарте.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что официальные дилеры БМВ не выдают покупателям модели, оснащенные двигателями B57D30, потому что в них был найден производственный дефект поршня.

В представительстве «BMW Group Россия» рассказали, что дефект имеется в 508 ввезенных в Россию машинах, которые были выпущены в феврале-марте. В каждой из них будет заменен двигатель. После этого они будут выданы покупателям.