В России отзовут четыре «Мерседеса»

Росстандарт и компания «Мерседес-Бенц Рус» согласовали программу мероприятий по проведению добровольного отзыва четырех автомобилей GLE/GLS (тип 167) по той причине, что приборная панель в них может не соответствовать спецификациям. Владельцы указанных авто будут проинформированы о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для замены приборной панели.
«Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — сообщили в Росстандарте.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что официальные дилеры БМВ не выдают покупателям модели, оснащенные двигателями B57D30, потому что в них был найден производственный дефект поршня.
В представительстве «BMW Group Россия» рассказали, что дефект имеется в 508 ввезенных в Россию машинах, которые были выпущены в феврале-марте. В каждой из них будет заменен двигатель. После этого они будут выданы покупателям.
В начале апреля Росстандарт и компания «Форд Соллерс Холдинг» согласовали программу мероприятий по отзыву 2897 автомобилей «Форд Мондео», «Форд Гэлакси» и «Форд S-MAX», изготовленных 24 сентября 2014 года — 26 августа 2015-го. Причиной отзыва стало то, что в условиях высокой коррозии в болтах электродвигателя рулевого механизма может возникнуть трещина, что может привести к потере усиления рулевого механизма.